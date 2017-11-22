«Коммерсантъ» узнал детали проекта по переходу ОАК к «Ростеху»



Макет перспективного самолета М-60 разработки ОАО "ЭМЗ им. Мясищева" на стенде ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на авиасалоне в Ле-Бурже, 17.06.2017 .

Источник: Михаил Жердев / Facebook Макет перспективного самолета М-60 разработки ОАО "ЭМЗ им. Мясищева" на стенде ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на авиасалоне в Ле-Бурже, 17.06.2017 .Источник: Михаил Жердев / Facebook

В правительстве разработали проект указа о передаче «Ростеху» акций Объединенной авиастроительной корпорации, узнал «Коммерсантъ». В Минпромторге считают логичным консолидировать все активы авиастроения в рамках одного холдинга.

Минпромторг подготовил проект указа президента о передаче под контроль госкорпорации «Ростех» акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «в качестве имущественного взноса России». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Эти данные изданию подтвердил также сотрудник аппарата правительства.

По словам одного из собеседников, речь идет о передаче «Ростеху» 91,68% акций корпорации, которые в настоящее время находятся в федеральной собственности. Оставшаяся часть ценных бумаг, уточнил источник, остается у прежних владельцев, то есть у Внешэкономбанка (5,11%) и в руках частных акционеров (3,68%). Раскрыть другие подробности этого проекта собеседник издания отказался, сославшись на гриф «Для служебного пользования».

Представители «Ростеха», ОАК и аппарата вице-премьера Дмитрия Рогозина, который курирует авиационную промышленность в стране, от комментариев изданию отказались. В Минпромторге в свою очередь на вопросы газеты не ответили.

Впервые идею возможного вхождения ОАК в состав «Ростеха» высказал в марте 2017 года глава авиастроительной корпорации Сергей Чемезов. Он отметил, что такой шаг «был бы целесообразным, но не сегодня». Позже глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на заявления Чемезова сказал, что эта тема действительно обсуждается. Он также отметил, что этот вопрос не решится в 2017 году.

Источник «Коммерсанта» указывает, что в это время в правительстве начали детальную проработку проекта объединения двух корпораций, а Мантуров взял лично под свой контроль ход всех обсуждений.

«Он прикладывает много усилий, чтобы продвинуть проект, и как министр, и как председатель совета директоров ОАК, и как глава наблюдательного совета «Ростеха», — пояснил собеседник издания в оборонной промышленности.

По данным газеты, объединить корпорации хотят по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что для самолетов, которые производятся на мощностях ОАК, порядка 60–70% всех комплектующих выпускают госпредприятия.

«Денис Валентинович является сторонником консолидации отраслевых активов. С этой точки зрения предложение собрать компетенции комплектаторов и сборщиков под крылом «Ростеха» смотрится логичным», — сказал чиновник в аппарате кабмина.

Два топ-менеджера отмечают, что объединение будет выгодно для ОАК, поскольку сократится управленческая цепочка: компаниям, входящим в корпорацию, не нужно будет проводить длительное межведомственное согласование проектов. Однако высокопоставленный чиновник заявил «Коммерсанту», что единой позиции по вопросу объединения авиастроительных активов в рамках «Ростеха» пока нет: «Ростех» и Минпромторг только за, но все остальные пока сомневаются. Будем еще обсуждать». Собеседник поясняет, что некоторые члены кабинета министров убеждены, что передача активов ОАК «Ростеху» попросту перегрузит корпорацию.

Анна Трунина