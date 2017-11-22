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«Коммерсантъ» узнал детали проекта по переходу ОАК к «Ростеху»

23.11.2017 Военно-промышленный курьер 130 0
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Макет перспективного самолета М-60
Макет перспективного самолета М-60 разработки ОАО "ЭМЗ им. Мясищева" на стенде ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на авиасалоне в Ле-Бурже, 17.06.2017 .
Источник: Михаил Жердев / Facebook

В правительстве разработали проект указа о передаче «Ростеху» акций Объединенной авиастроительной корпорации, узнал «Коммерсантъ». В Минпромторге считают логичным консолидировать все активы авиастроения в рамках одного холдинга.


Минпромторг подготовил проект указа президента о передаче под контроль госкорпорации «Ростех» акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «в качестве имущественного взноса России». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Эти данные изданию подтвердил также сотрудник аппарата правительства.


По словам одного из собеседников, речь идет о передаче «Ростеху» 91,68% акций корпорации, которые в настоящее время находятся в федеральной собственности. Оставшаяся часть ценных бумаг, уточнил источник, остается у прежних владельцев, то есть у Внешэкономбанка (5,11%) и в руках частных акционеров (3,68%). Раскрыть другие подробности этого проекта собеседник издания отказался, сославшись на гриф «Для служебного пользования».


Представители «Ростеха», ОАК и аппарата вице-премьера Дмитрия Рогозина, который курирует авиационную промышленность в стране, от комментариев изданию отказались. В Минпромторге в свою очередь на вопросы газеты не ответили.


Впервые идею возможного вхождения ОАК в состав «Ростеха» высказал в марте 2017 года глава авиастроительной корпорации Сергей Чемезов. Он отметил, что такой шаг «был бы целесообразным, но не сегодня». Позже глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на заявления Чемезова сказал, что эта тема действительно обсуждается. Он также отметил, что этот вопрос не решится в 2017 году.


Источник «Коммерсанта» указывает, что в это время в правительстве начали детальную проработку проекта объединения двух корпораций, а Мантуров взял лично под свой контроль ход всех обсуждений.


«Он прикладывает много усилий, чтобы продвинуть проект, и как министр, и как председатель совета директоров ОАК, и как глава наблюдательного совета «Ростеха», — пояснил собеседник издания в оборонной промышленности.


По данным газеты, объединить корпорации хотят по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что для самолетов, которые производятся на мощностях ОАК, порядка 60–70% всех комплектующих выпускают госпредприятия.


«Денис Валентинович является сторонником консолидации отраслевых активов. С этой точки зрения предложение собрать компетенции комплектаторов и сборщиков под крылом «Ростеха» смотрится логичным», — сказал чиновник в аппарате кабмина.


Два топ-менеджера отмечают, что объединение будет выгодно для ОАК, поскольку сократится управленческая цепочка: компаниям, входящим в корпорацию, не нужно будет проводить длительное межведомственное согласование проектов. Однако высокопоставленный чиновник заявил «Коммерсанту», что единой позиции по вопросу объединения авиастроительных активов в рамках «Ростеха» пока нет: «Ростех» и Минпромторг только за, но все остальные пока сомневаются. Будем еще обсуждать». Собеседник поясняет, что некоторые члены кабинета министров убеждены, что передача активов ОАК «Ростеху» попросту перегрузит корпорацию.


Анна Трунина
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей

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