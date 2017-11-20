Гособоронзаказ-2018. Грядут перемены!



Конференция «Гособоронзаказ. Основные принципы заключения и исполнения контрактов».

Источник: http://dfnc.ru/ Конференция «Гособоронзаказ. Основные принципы заключения и исполнения контрактов».Источник: http://dfnc.ru/

Что ждать в следующем году предприятиям-исполнителям гособоронзаказа? В последние несколько лет законодательство меняется часто и радикально.

Есть ли надежда на то, что привыкать к новым моделям взаимодействия с госзаказчиком, властью, регулирующими и контролирующими органами на следующий год не придется? Похоже, что законодатель как раз обещает обратное, намереваясь совершить революцию в ценообразовании.

Судя по всему, готовящийся документ будет существенно влиять на деятельность предприятий в сторону ужесточения контроля и установления более жестких регламентов в части формирования цен. Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и суть новой «формулы 5+1» планируется обсудить на всероссийской конференции «Гособоронзаказ-2018: ценообразование, финансовый мониторинг, госконтроль», которая состоится в Санкт-Петербурге 11 декабря и соберет более ста предприятий со всей России.

На совместном заседании Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организации оборонно-промышленного комплекса РФ и Комитета по оборонной промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» недавно обсуждалась новая система контроля цен в ОПК.

Заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк рассказал об инициированных военно-промышленной коллегией поправках в законодательство, которые будут подготовлены в ближайшее время. К ним относится установление обязательности согласования технического задания генеральными конструкторами, ужесточение требований финансирования долгосрочных работ и распространение запретов на отвлечение денежных средств и завышении цен при выполнении работ по техническому перевооружению.

Заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников прокомментировал ситуацию с ценообразованием.

- С внедрением жесткого контроля за финансовыми потоками в сфере ГОЗ единственным способом вывода денег недобросовестными исполнителями стало необоснованное завышение стоимости покупных комплектующих изделий. В нашей практике уже встречались некоторые компании, которые завышали стоимость комплектующих в 3-4 раза. Мы стали выявлять в деятельности таких подрядчиков технические фирмы, которые создаются специально для вывода денежных средств, - отметил Овчинников.

Он также упомянул о подготовленных документах, регулирующих ценообразование. Акт по ценообразованию находится на финальной стадии согласования.

- Этот документ предполагает долгосрочный горизонт планирования для предприятий оборонного комплекса. Все будут понимать, каким образом будет формироваться цена на серийную продукцию в течении 6 лет. Вся экономия, которую предприятие сможет обеспечивать за счет модернизации и совершенствования производства, будет сохранена в руках предприятия.

На конференции «Гособоронзаказ-2018: ценообразование, финансовый мониторинг, госконтроль» 11 декабря в качестве докладчиков выступят Фесюк Д.В. - заместитель руководителя ФАС России, Карпенко В. М. - начальник Управления казначейского сопровождения Федерального казначейства РФ, Арефьева В.В. - руководитель направления, Департамент по работе с клиентами машиностроения ПАО «Сбербанк», Спиридонов С.В. - заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ, Быхал А. Н. - советник 2-го отдела (военно-экономического обоснования стоимости вооружения, военной и специальной техники) Департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ, Башлаков-Николаев И.В. - заместитель руководителя начальник Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России, Кирпичев М.А. - заместитель начальника Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России, Тимошенко А. А. - профессор Академии генеральной прокуратуры РФ, Довгий В. И. - генеральный директор Межведомственного аналитического центра.

20 ноября 2017г., Москва

"Новый оборонный заказ. Стратегии"