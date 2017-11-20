В КВЦ «Патриот» состоялась I-я молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник»
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I-я молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Источник: http://patriot-expo.ru/
Более 100 воспитанников из 27 довузовских организаций Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в I-й молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник», которая сегодня прошла в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Мероприятие было организовано Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД) и Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Министерства обороны Российской Федерации (ГНИИЦ РТ МО РФ).
Помимо воспитанников кадетских корпусов, суворовских училищ и пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации в конференции приняли участие руководители органов военного управления, научно-исследовательских организаций, а также профильных гражданских организаций. Общее количество посетителей превысило более 220 человек.
В рамках Конференции состоялась демонстрация научных достижений и разработок учащихся довузовских образовательных учреждений Минобороны России, в ходе которой участники обменивались мнениями по моделированию и конструированию роботов, программированию их модулей и систем, способам выполнения и решения поставленных задач.
Ребята представили на суд строгого жюри свои научные разработки и изобретения. Среди роботов были и такие, которые уже сейчас всерьёз заинтересовали представителей ООО «Робот» и других профильных гражданских организаций. Среди них роботы, которые самостоятельно собирали кубик Рубика и раскладывали мелкие медицинские препараты. Кстати сказать, последняя разработка принадлежит воспитанницам Пансиона Министерства обороны России.
Специалисты Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны России выступили с предложениями по разработке новых методических инструментов, используемых при обучении робототехнике для достижения значимых результатов в творческой, проектной и научно-исследовательской деятельности обучаемых.
Но самым ярким событием Первой молодёжной робо-конференции стал конкурс, состоящий из трех соревнований: «Гонки по линии», «Кегельринг», «Сумо».
По итогам соревнований всех участников I-й молодежной научно-технической конференций «Юный робототехник» наградили дипломами, а победителей в конкурсах – кубками и почётными грамотами.
Почётными грамотами начальника ГУНИД были награждены: воспитанник Нахимовского военно-морского училища Алексей Крутой - «За лучшую идею в области робототехники», воспитанник Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Денис Шулаков «За лучшую разработку в области робототехники», воспитанник Тульского Суворовского военного училища Мурат Тлисов «За лучшую защиту проекта в области робототехники».
Подводя итог I-й молодежной научно-технической конференций «Юный робототехник» и обращаясь к её участникам, заместитель начальника ГУНИД генерал-майор Роман Кордюков отметил: «Я с полным основанием считаю, что несмотря на вручённые дипломы и грамоты, занятые призовые места – проигравших сегодня не было! Вы все победили»!
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20.11.2017
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