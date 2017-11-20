Видео: Как устроена новейшая штурмовая лодка



Штурмовая лодка проекта 02800.

Источник: rg.ru Штурмовая лодка проекта 02800.Источник: rg.ru

Видео испытаний новейшей российской штурмовой лодки проекта 02800 разместил в сети телеканал "Звезда".

В комментариях сообщается, что испытания новинки проводятся недалеко от кронштадтских фортов и в них принимают участие боевые пловцы противодиверсионной службы Балтфлота.

Эта штурмовая лодка - первое российское судно такого класса, которое может выходит в атаку прямо на ходу, из кормового отсека корабля-носителя. По компактности и мощности броневой защиты эта лодка не имеет аналогов в мире.

Недавно "РГ" уже рассказывала о проекте 02800. Он разработан в Санкт-Петербурге и был испытан в минувшем октябре.

Лодка имеет длину 10 метров и ширину 3,6 метра. При этом может развивать скорость более 35 узлов.

Закрытое отделение десанта и носовая часть штурмовой лодки имеют противопульное бронирование. На окнах рубки установлены бронестекла. Лодка может быть вооружена любым из самых крупнокалиберных пулеметов типа КПВТ, "Корд" и "Утес".

Дмитрий Григорьев