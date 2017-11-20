Видео: Как устроена новейшая штурмовая лодка
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Штурмовая лодка проекта 02800.
Источник: rg.ru
Видео испытаний новейшей российской штурмовой лодки проекта 02800 разместил в сети телеканал "Звезда".
В комментариях сообщается, что испытания новинки проводятся недалеко от кронштадтских фортов и в них принимают участие боевые пловцы противодиверсионной службы Балтфлота.
Эта штурмовая лодка - первое российское судно такого класса, которое может выходит в атаку прямо на ходу, из кормового отсека корабля-носителя. По компактности и мощности броневой защиты эта лодка не имеет аналогов в мире.
Недавно "РГ" уже рассказывала о проекте 02800. Он разработан в Санкт-Петербурге и был испытан в минувшем октябре.
Лодка имеет длину 10 метров и ширину 3,6 метра. При этом может развивать скорость более 35 узлов.
Закрытое отделение десанта и носовая часть штурмовой лодки имеют противопульное бронирование. На окнах рубки установлены бронестекла. Лодка может быть вооружена любым из самых крупнокалиберных пулеметов типа КПВТ, "Корд" и "Утес".
Дмитрий Григорьев
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20.11.2017
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