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Дроны ищут "Сан-Хуан"

21.11.2017 Газета.ru 86 0
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Подводная лодка S 42 San Juan германской постройки проекта TR 1700
Аргентинская большая дизель-электрическая подводная лодка S 42 San Juan германской постройки проекта TR 1700 в Ушуая, октябрь-ноябрь 2017 года.
Источник: defensanacional.argentinaforo.net

ВМФ США направил на поиски аргентинской подлодки дроны-субмарины

Военно-морской флот США отправил на поиски пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" четыре подводных беспилотника. Дроны оснащены системами сонаров и позволяют эффективно создавать изображение больших участков морского дна. Также к поискам присоединился второй патрульный противолодочный самолет - Boeing P-8A Poseidon.

ВМФ США сообщил на своем официальном сайте, что к поискам пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан Хуан" присоединился отряд дронов-субмарин. Эскадрон БППВА (беспилотных подводных аппаратов - "Газета.Ru") состоит из одного дрона Bluefin 12D глубокого погружения и трех Iver 580.

Оба типа БППВА способны быстро погружаться на глубину и обследовать большие квадраты океана, используя систему сонаров Side Scan Sonar, способную создавать изображение крупных участков морского дна.

Bluefin 12D может проводить поиски на скорости в 5 узлов (3,5 морских миль в час) на максимальной глубине до 1,5 км на протяжении 30 часов подряд, в то время как Iver 580 способен погружаться на 100 метров и достигать максимальной скорости в 2,5 узла (2,8 морских миль в час) на протяжении 14 часов.

Кроме того, на помощь поисково-спасательному отряду дронов ВМФ США направили второй многофункциональный патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, вылетевший из Джексонвилля, штат Флорида по направлению на Южную Атлантику - где ранее и пропала аргентинская субмарина.

19 ноября представители Военно-морских сил Аргентины сообщили, что получили семь сигналов, теоретически исходивших с борта пропавшей дизель-электрической субмарины San Juan. При этом штаб ВМС Аргентины отметил, что установить контакт с 44 подводниками не удалось.

Спутниковые сигналы длительностью от 4 до 36 секунд принимались с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) несколькими базами ВМС. Позже оператор спутниковой связи Iridium, через чью сеть поступали сигналы, заявил, что они могли исходить с высокой вероятностью от кораблей, ведущих поиски.

В начале прошлой недели подводная лодка ВМС Аргентины San Juan вышла в море с базы Ушауайя, располагающейся к юго-западу от Магелланова пролива на самом юге континента. После этого "Сан Хуан" направился в порт приписки Мар-дель-Плата.

Последний контакт с судном был установлен 15 ноября - в районе залива Сан-Хорхе, между Рио-Гальегосом и Пуэрто-Дезидо.

"В секторе [откуда "Сан Хуан" вышел на связь] метеорологические условия были крайне сложными, на море наблюдались большие волны, и, вероятно, в связи с этим субмарина погрузилась на большую глубину, вследствие чего контакт и был утерян", - сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби. По словам Балби, запасов продовольствия на борту "Сан Хуана" было достаточно, чтобы провести в море несколько дней.

Также в своем твиттере флот Аргентины разместил карту с зоной поисков субмарины.

"Все станции наземной связи вдоль побережья Аргентины были оповещены, сейчас все они отслеживают появление каких-либо сообщений с подлодки, а также прослушивают передачи с судна на всех частотах", - поясняли представители аргентинских ВМС.

"Мы расследуем причины того, что лодка не выходит на связь. Если бы проблема была в самой связи, то судно должно было выйти на поверхность", - пояснял Балби.

В поисково-спасательной операции задействованы эсминец Sarandí с вертолетом на борту и два корвета ВМС Аргентины: Rosales и Drummond. Ранее Энрике Бальби сообщил, что Буэнос-Айрес получил предложения о помощи со стороны Бразилии, Уругвая, США, Чили, ЮАР и Великобритании.

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что власти страны готовы принять любую возможную помощь. Президент также сообщил, что власти поддерживают контакт с родственниками членов экипажа пропавшей подлодки.

Вскоре после начала поисковой операции к аргентинским силам присоединились исследовательский береговой патрульный самолет NASA Lockheed P-3 Orion и патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМФ США.

Помимо этого, Бразилия направила три военных корабля для помощи в поисках пропавшей подлодки, написал в твиттере министр обороны Бразилии Рауль Жунгманн.

"Главнокомандующий Военно-морскими силами адмирал Леал Феррейра доложил мне, что три корабля: фрегат Rademaker, ледокол Maximiano и спасательный корабль Filinto Perry уже помогают в поисках", - заявил Жунгманн.

Также известно, что NASA готовит специализированное спасательное оборудование для подводных лодок - аппарат, оборудованный системой рекомпрессии подводной лодки, но для его использования ждет официального ответа от правительства Аргентины. Сейчас аппарат базируется на военно-морской базе в Сан-Диего в Калифорнии.

Аппарат рекомпрессии может перевозиться на грузовых самолетах или на специальном корабле для спасательных операций.


Иван Жуковский
20.11.2017
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