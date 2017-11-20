Ничего из липовых опасений НАТО по поводу "российской военной угрозы" не реализовалось - Лавров
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Сергей Лавров.
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
Баку. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава МИД РФ Сергей Лавров называет "липой" все опасения НАТО относительно учений Запад-2017", отмечая, что они не реализовались.
"Сейчас то, что они размещают под предлогом российской угрозы, они придумали то, что российско-белорусские учения "Запад-2017" - это подготовка к агрессии против Прибалтики, что Россия хочет Белоруссию таким образом завоевать и войска оттуда не выведет, ничего из этого не реализовалось", - заявил он, выступая перед слушателями азербайджанской дипакадемии.
С.Лавров заключил, что, "по-русски говоря, все оказалось "липой".
Глава российской дипломатии напомнил, что все наблюдатели, которые хотели принять участие в наблюдениях за российско-белорусскими учениями, были приглашены Минском при содействии Москвы.
"Тем не менее те контингенты, которые туда (к западным границам Белоруссии) подтянули под предлогом нейтрализации угрозы учений "Запад-2017", там сейчас остаются", - отметил С.Лавров, уточнив, что речь идет об американских, канадских, немецких и британских армейских формированиях.
"Причём они нам сказали, что это не постоянное размещение, а ротационное, но ротация, которая будет постоянной", - добавил С.Лавров.
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20.11.2017
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