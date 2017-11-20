Албания намерена увеличить оборонные расходы в 2018 году до 1,17% ВВП



Албанские солдаты во время учений.

Источник: Gent Shkullaku / AFP / East News Албанские солдаты во время учений.Источник: Gent Shkullaku / AFP / East News

ЦАМТО, 20 ноября. Министр обороны Албании Олта Джачка заявила, что предложенный проект государственного бюджета страны предполагает увеличение в 2018 году оборонных расходов до 1,17% валового внутреннего продукта.

Как сообщает ATA.gov.al, выступая 16 ноября на сессии парламента, посвященной рассмотрению бюджета Министерства обороны, глава военного ведомства огласила ряд ключевых направлений финансирования обороны в течение следующего года.

По словам О.Джачка, увеличение бюджета Министерства обороны до 1,17% ВВП полностью соответствует обязательству, данному премьер-министром Эди Рамой на саммите глав государств и правительств стран НАТО, прошедшем в конце мая в Брюсселе.

Увеличение оборонных расходов позволит МО Албании выполнить ряд программ реформирования Вооруженных сил и обучения личного состава. В частности, как было отмечено, предусмотренный объем финансирования обеспечит: участие контингента ВС Албании в операциях по поддержанию мира, выполнение плана боевой подготовки, проведение модернизации вооружений и оборудования, а также защиту воздушных и морских границ.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году руководство Албании заявило о намерении увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году.