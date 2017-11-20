Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Албания намерена увеличить оборонные расходы в 2018 году до 1,17% ВВП

21.11.2017 ЦАМТО 71 0
0
Понравилась новость?
 0
Албанские солдаты
Албанские солдаты во время учений.
Источник: Gent Shkullaku / AFP / East News

ЦАМТО, 20 ноября. Министр обороны Албании Олта Джачка заявила, что предложенный проект государственного бюджета страны предполагает увеличение в 2018 году оборонных расходов до 1,17% валового внутреннего продукта.

Как сообщает ATA.gov.al, выступая 16 ноября на сессии парламента, посвященной рассмотрению бюджета Министерства обороны, глава военного ведомства огласила ряд ключевых направлений финансирования обороны в течение следующего года.

По словам О.Джачка, увеличение бюджета Министерства обороны до 1,17% ВВП полностью соответствует обязательству, данному премьер-министром Эди Рамой на саммите глав государств и правительств стран НАТО, прошедшем в конце мая в Брюсселе.

Увеличение оборонных расходов позволит МО Албании выполнить ряд программ реформирования Вооруженных сил и обучения личного состава. В частности, как было отмечено, предусмотренный объем финансирования обеспечит: участие контингента ВС Албании в операциях по поддержанию мира, выполнение плана боевой подготовки, проведение модернизации вооружений и оборудования, а также защиту воздушных и морских границ.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году руководство Албании заявило о намерении увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 01:37
  • 3
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
  • 21.11 01:33
  • 2
Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде
  • 21.11 01:23
  • 9
Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи
  • 21.11 01:12
  • 6
Дверь в НАТО для Украины открыта, заявил Столтенберг
  • 21.11 00:59
  • 2
Человекоподобный робот научился делать сальто
  • 21.11 00:58
  • 1
Совещание по ПД-14
  • 21.11 00:43
  • 1
МиГ-27 (32-25), МиГ-23БМ
  • 21.11 00:12
  • 1
Доклад начальника Генштаба на коллегии МО прозвучал на позитивной ноте
  • 20.11 23:27
  • 17
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 23:17
  • 8
Минобороны сбросит вес
  • 20.11 23:14
  • 22
Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую
  • 20.11 22:37
  • 5
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 20.11 22:16
  • 3
Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами "Искандер-М" на 80%
  • 20.11 21:21
  • 77
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 21:11
  • 4
Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США
другие обсуждаемые темы