Албания намерена увеличить оборонные расходы в 2018 году до 1,17% ВВП
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Албанские солдаты во время учений.
Источник: Gent Shkullaku / AFP / East News
ЦАМТО, 20 ноября. Министр обороны Албании Олта Джачка заявила, что предложенный проект государственного бюджета страны предполагает увеличение в 2018 году оборонных расходов до 1,17% валового внутреннего продукта.
Как сообщает ATA.gov.al, выступая 16 ноября на сессии парламента, посвященной рассмотрению бюджета Министерства обороны, глава военного ведомства огласила ряд ключевых направлений финансирования обороны в течение следующего года.
По словам О.Джачка, увеличение бюджета Министерства обороны до 1,17% ВВП полностью соответствует обязательству, данному премьер-министром Эди Рамой на саммите глав государств и правительств стран НАТО, прошедшем в конце мая в Брюсселе.
Увеличение оборонных расходов позволит МО Албании выполнить ряд программ реформирования Вооруженных сил и обучения личного состава. В частности, как было отмечено, предусмотренный объем финансирования обеспечит: участие контингента ВС Албании в операциях по поддержанию мира, выполнение плана боевой подготовки, проведение модернизации вооружений и оборудования, а также защиту воздушных и морских границ.
На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году руководство Албании заявило о намерении увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году.
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20.11.2017
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