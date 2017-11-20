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Центр Хруничева стал акционерным обществом

21.11.2017 Военно-промышленный курьер 73 0
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Центр имени М.В. Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.
Источник: izvestia.ru

ИФНС России внесены записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" и о регистрации АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", сообщила пресс-служба центра.

АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" создано путем преобразования ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 годы", а также распоряжений ТУ Росимущества в г. Москве от 02.08.2017 № 894 и от 27.09.2017 № 1172 (внесены ряд изменений в распоряжение от 02.08.2017 № 894)  и является его правопреемником.

Акционером созданного акционерного общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Устав АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", составы Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждены распоряжениями ТУ Росимущества в г. Москве от 02.08.2017 и от 27.09.2017.

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") является разработчиком и серийным изготовителем РН "Протон", РБ "Бриз-М" и семейства РН "Ангара". Начиная с 1965 года, состоялось 416 пусков различных модификаций РН "Протон". В состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов  и комплектующих РН "Протон", расположенных в Москве и других городах Российской Федерации. Центр имени М.В. Хруничева является владельцем контрольного пакета акций компании International Launch Services – ILS (г. Рестон, США). ILS принадлежит эксклюзивное, бессрочное право на маркетинг и продажу коммерческих пусковых услуг с использованием РН "Протон" для запуска космических аппаратов иностранных заказчиков.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос

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