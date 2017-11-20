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В Петербурге на воду спустят новый корабль проекта 22800 "Тайфун"

21.11.2017 ТАСС 133 0
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Корабль проекта 22800
Графическое изображение малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") .
Источник: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Церемония состоится 24 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 ("Каракурт") будет спущен на воду 24 ноября в Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Два малых ракетных корабля [МРК] проекта 22800 - "Ураган" и "Тайфун" - были одновременно заложены на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной малый ракетный корабль "Ураган" в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода", - рассказали в российском военном ведомстве.

В торжественной церемонии спуска на воду первого серийного (второго по счету) корабля "Тайфун", построенного на судостроительном предприятии "Пелла", примут участие представители главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.

Корабли поочередно войдут в состав Военно-морского флота после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний. Они спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 т, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.

Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК

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