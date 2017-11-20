В Петербурге на воду спустят новый корабль проекта 22800 "Тайфун"
|
|
Графическое изображение малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") .
Источник: АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
Церемония состоится 24 ноября
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 ("Каракурт") будет спущен на воду 24 ноября в Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Два малых ракетных корабля [МРК] проекта 22800 - "Ураган" и "Тайфун" - были одновременно заложены на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной малый ракетный корабль "Ураган" в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода", - рассказали в российском военном ведомстве.
В торжественной церемонии спуска на воду первого серийного (второго по счету) корабля "Тайфун", построенного на судостроительном предприятии "Пелла", примут участие представители главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.
Корабли поочередно войдут в состав Военно-морского флота после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний. Они спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 т, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.
Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль.
|
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.11.2017 Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
31.07.2017 Спущен на воду головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
20.03.2017 Замминистра обороны Юрий Борисов принял участие в закладке на заводе в Крыму МРК проекта 22800 «Каракурт»
23.12.2016 В Петербурге заложат малый ракетный корабль "Буря" для ВМФ России
23.12.2016 Закладка малого ракетного корабля "Буря" состоится 24 декабря в Санкт-Петербурге
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
01.08.2016 В Ленобласти заложили малый ракетный корабль "Шквал" для ВМФ