Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше ЗРК "Пэтриот"



Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Ziv Koren Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Ziv Koren

ЦАМТО, 20 ноября. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот".

Варшаве планируется поставить ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+ с новой интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IAMD IBCS), модернизированными средствами обнаружения и другими компонентами.

Полная стоимость продажи может составить 10,5 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 14 ноября.

Правительство Польши обратилось к США с запросом на приобретение в рамках первого из двух этапов поставки ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+ (с интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО) 4 многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-65, 4 систем управления огнем, 4 комплектов модификации блока интерфейса с РЛС, 16 пусковых установок M903, 18 интегрированных сетевых комплектов для ПУ (включая 2 запасных), 208 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), 11 испытательных ракет PAC-3 MSE, программного обеспечения системы боевого управления IBCS, 2 командных центров EOC (Engagement Operations Center) для перспективных операций, 6 командных центров EOC для текущих операций, 6 командных центров IBCS EOC, 15 интегрированных сетей управления огнем.

Запрос также включает поставку средств связи, инструмента, вспомогательного, испытательного и обучающего оборудования, тягачей, генераторов, технической документации, запасных частей и агрегатов, реализацию программы испытаний, обучение личного состава, услуги групп оказания технической помощи TAFT (Technical Assistance Field Teams), техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие элементы материального обеспечения.

Как говорится в уведомлении, реализация данной программы позволит повысить безопасность союзника США по НАТО. Она соответствует американским инициативам по оснащению ключевых партнеров в Восточной Европе современными системами, которые расширяют возможности по взаимодействию с ВС США.

Польша будет использовать систему "Пэтриот" для защиты территориальной целостности страны и в качестве средства сдерживания региональных угроз. Комплексы позволят обеспечить противодействие "потенциальной агрессии" и защитить войска союзников по НАТО, которые проходят подготовку и размещаются на территории страны.

Основными подрядчиками выбраны компании Raytheon Corporation, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Польша запросила реализацию сопутствующей офсетной программы, детали которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиками.

В общей сложности 42 представителя американского правительства и 55 представителей подрядчика потребуется направить в Польшу на длительный период для развертывания, наладки оборудования, подготовки персонала и материально-технического обеспечения.

Уведомление о потенциальной продаже требуется в соответствии с законодательством США и не означает, что соглашение в запрошенном объеме будет обязательно подписано.