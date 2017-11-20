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Вооруженные силы Ливана впервые продемонстрировали ББМ M2A2 "Брэдли" в ходе репетиции военного парада

21.11.2017 ЦАМТО 86 0
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M2А2 Bradley
Первые восемь боевых машин пехоты M2А2 Bradley, переданных армии Ливана в порядке американской военной помощи. На заднем плане видны также первые четыре переданные Ливану бронированные машины транспортировки артиллерийских боеприпасов М992. Бейрут, 14.08.2017.
Источник: Bilal Hussein / АР

ЦАМТО, 20 ноября. Вооруженные силы Ливана впервые продемонстрировали переданные из состава ВС США боевые бронированные машины M2A2 "Брэдли" в ходе репетиции военного парада, посвященного Дню независимости страны, который состоится 22 ноября.

Летом этого года посольство США в Ливане сообщило, что в ближайшее время США поставят ВС Ливана 32 машины данного типа в рамках очередного пакета помощи, стоимость которого оценивается в 100 млн. долл. США также проведут подготовку военнослужащих ВС Ливана применению новой техники. Первые восемь ББМ M2A2 "Брэдли", а также бронированные транспортно-заряжающие машины были переданы ВС Ливана в августе 2017 года в порту Бейрута.

По заявлению посла, за последние 12 месяцев США также передали ВС Ливана 40 гаубиц M-198, 50 бронеавтомобилей HUMVEE, самолет Цессна-208B "Караван" (L-403), оборудованный для пуска противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр", 55 минометных систем, 50 ед. 40-мм гранатометов Mk.19, 1100 пулеметов, включая 800 ед. калибра 12,7 мм, 4000 винтовок M4, более полумиллиона боеприпасов различных типов и калибров, 320 приборов ночного видения и тепловизионных прицелов, 360 радиостанций шифрованной связи.

Как напоминает Armyrecognition.com, ББМ "Брэдли" версии M2A2 впервые была представлена в 1988 году и является дальнейшей модернизацией M2A1 "Брэдли". M2A2 "Брэдли" оснащена башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковые установки ПТУР TOW.
20.11.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
США
Продукция
AGM-114
BGM-71 ТOW
Bradley
HMMWV
Mk.19

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