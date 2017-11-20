Египет может приобрести дополнительные истребители "Рафаль"



Первый построенный для Египта на предприятии французской компании Dassault Aviation одноместный истребитель Rafale EM (серийный номер ЕМ01). Мериньяк, 01.07.2016.

Источник: J.P. Dewam / www.defens-aero.com Первый построенный для Египта на предприятии французской компании Dassault Aviation одноместный истребитель Rafale EM (серийный номер ЕМ01). Мериньяк, 01.07.2016.Источник: J.P. Dewam / www.defens-aero.com

ЦАМТО, 20 ноября. По информации французской газеты La Tribune, в течение ближайших недель Франция и Египет могут подписать контракт на поставку Каиру 12 дополнительных истребителей "Рафаль".

Как сообщал ЦАМТО, 16 февраля 2015 года в Каире руководители французских компаний Dassault Aviation, DCNS и MBDA подписали ряд соглашений на поставку ВС Египта различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Половина данной суммы будет профинансирована за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль-B" и 8 одноместных "Рафаль-C". Стоимость продажи истребителей оценивается в 3,6 млрд. евро.

Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта в июле 2015 года, еще три машины прибыли в Египет в январе 2016 года. Третью партию из трех истребителей ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года.

Руководство Министерства обороны Египта высказало заинтересованность в покупке в кредит 12 дополнительных истребителей "Рафаль", однако Министерство финансов Франции блокировало все новые контракты с Египтом, как военные, так и гражданские. Причиной является исчерпание средств, выделенных Министерством финансов инвестиционному банку Bpifrance (Banque publique d'investissement, ранее COFACE) на контракты с Египтом.

По данным анонимных источников La Tribune, после состоявшегося в октябре трехдневного визита во Францию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси администрация президента Эммануэля Макрона обратилась к Министерству финансов с предложением прекратить блокирование переговоров по продаже истребителей. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан недавно передал президенту Египта новое предложение по поставке дополнительных самолетов. Как ожидается, переговоры возобновятся в ближайшее время, а контракт может быть подписан в течение нескольких недель.

По оценке профильных экспертов, Египет традиционно выполняет принятые на себя финансовые обязательства и у Каира имеются средства для оплаты счетов. Предполагаемый рост экономики Египта в текущем году по сравнению с прошлым оценивается в 6%. Кроме того, с конца текущего года Египет сможет рассчитывать на добычу газа в Средиземном море. В 2015 году итальянская энергетическая компания ENI открыла крупное газовое месторождение на шельфе в территориальных водах страны у Порт-Саида (месторождение Зохр). Разведанные запасы газа позволят удовлетворить как внутренний спрос на несколько десятилетий, так и поставлять продукцию на экспорт, что увеличит поступление в бюджет иностранной валюты.