В рамках выставки МИЛИПОЛ-2017 Рособоронэкспорт представит системы безопасности российского производства

ЦАМТО, 20 ноября. АО "Рособоронэкспорт" представит на XX Международной выставке средств и систем безопасности МИЛИПОЛ-2017 новейшие российские решения в области обеспечения правопорядка, борьбы с терроризмом и информационной безопасности. Выставка пройдет с 21 по 24 ноября в Париже.

Официальную российскую делегацию на выставке возглавляет заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук, главой делегации Рособоронэкспорта назначен начальник Департамента безопасности компании Валерий Варламов.

"Рособоронэкспорт предлагает рынку не только вооружения и военную технику, но также продукцию и решения в сфере обеспечения инфраструктурной, государственной и информационной безопасности. На выставке МИЛИПОЛ-2017, одной из крупнейших в области новейших средств и услуг в сфере безопасности, мы намерены представить иностранным заказчикам проекты Рособоронэкспорта для данных сегментов мирового рынка. Также мы предложим широкий спектр самых современных российских образцов вооружения и военной техники для полицейских и специальных подразделений", – сообщил В.Варламов.

На выставке МИЛИПОЛ-2017 Рособоронэкспорт будет активно продвигать новый маркетинговый продукт "Системы безопасности российского производства", который включает в себя арсенал специальных средств и систем. Значительная часть этого направления посвящена антитеррористическим средствам. Иностранным заказчикам могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными предметами, робототехнические комплексы.

Кроме того, системы безопасности включают в себя средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, протяженных границ как по суше, так и по воде. Немалое внимание уделено вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами и тематике кибербезопасности.

Экспозиция Рособоронэкспорта разместится в павильоне №6. На стенде №6М052 будет представлено более 150 образцов вооружения и военной техники разработки и производства российских оборонных предприятий. Кроме того, в рамках организуемой спецэкспортером единой российской экспозиции в Париже свою продукцию покажут АО "Март Групп" и АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии". ГК "СТИЛСОФТ" также разместит на стенде Рособоронэкспорта демонстрационную стойку с сенсорным видеотерминалом, оборудованную системой биометрической идентификации личности StilScan.

Наиболее перспективными для мирового рынка из экспонируемых в Париже образцов российских вооружений и военной техники являются автомобиль семейства "Тайфун-К", специальная бронированная машина ВПК-233136, бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, а также стрелковое оружие и средства ближнего боя. Внимание иностранных заказчиков привлекают легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и "Ансат". Специальные подразделения, действующие в морских и прибрежных зонах, проявляют особый интерес к патрульным катерам проектов 14310 "Мираж", 12150 "Мангуст" и 12200 "Соболь", а также десантному катеру на воздушной подушке проекта 12061Э "Мурена-Э".

В ходе выставки МИЛИПОЛ-2017 делегация Рособоронэкспорта намерена "сверить часы" с представителями силовых ведомств стран-партнеров, а также провести активную маркетинговую работу с топ-менеджментом бизнес-структур.

"В частности, мы планируем рассказать о новых возможностях нашей компании в области поставок гражданского и спортивного оружия, а также по экспорту услуг и продукции в сфере всестороннего обеспечения безопасности, в том числе информационной. В этих областях мы готовы сотрудничать как с государственными, так и с коммерческими структурами, представителями банковского, энергетического, в том числе атомного, секторов экономики", – добавил В.Варламов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".