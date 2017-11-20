Минобороны РФ приступает к испытаниям новейшего авиационного комплекса А-100
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Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin
ЦАМТО, 20 ноября. На испытательном аэродроме ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" (ТАНТК) 18 ноября совершил первый полет новейший авиационный комплекс А-100.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, все самолетные системы – система управления двигателями, энергетическая установка и системы сопряжения с радиолокатором, установленным в надфюзеляжном обтекателе, – отработали в штатном режиме и готовы к проведению дальнейших этапов предварительных испытаний под руководством офицеров 335 военного представительства.
Многофункциональный авиационный комплекс А-100 "Премьер" – новейший самолет радиолокационного дозора и наведения, который создан на базе Ил-76МД-90А.
На самолете будут применены цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со "стеклянной" кабиной пилотов, новый двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой.
В связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения многофункциональный авиационный комплекс А-100, значительно превышающий как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США, по своим основным характеристикам и устойчивости в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия позволит оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что все работы по самолету А-100 идут по графику.
"Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года. Согласно планам, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году", – сказал С.Шойгу на селекторном совещании 1 ноября.
Как заявил глава Минпромторга Денис Мануров, комментируя первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100, "успешный полет А-100 свидетельствует, что потенциал отечественной промышленности позволяет вести опережающие мировой уровень исследования и создавать уникальные радиоэлектронные комплексы".
Год назад Д.Мантуров посетил ТАНТК им. Г.М.Бериева, где осмотрел рабочие цеха, обсудил с руководством вопросы выполнения гособоронзаказа и обеспечения предприятия контрактами. Тогда же он сообщил, что предприятию будет предоставлена бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки, обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего развития. Это решение Минпромторга России помогло ТАНТК им. Г.М.Бериева сохранить производственный процесс, не снижая темпа работ.
Как отметили в пресс-службе Минпромторга, новый многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Вместо радиотехнической системы "Шмель", установленной на них, он оснащен системой нового поколения, изготовленной на основе самых современных технологий и элементной базы. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.
Все радиотехническое оборудование этой "летающей лаборатории" создано Федеральным научно-производственным центром АО "Концерн Вега". В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.
Исследования и разработки по созданию и модернизации авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения ведутся в рамках гособоронзаказа, а некоторые ключевые технологии отрабатываются в рамках федеральных целевых программ.
Помимо этого, осуществляется плановая модернизация радиоэлектронных комплексов, уже состоящих на вооружении Воздушно-космических Сил России – в частности, А-50 модернизируют до уровня А-50У.
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20.11.2017
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