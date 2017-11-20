На учениях ОДКБ в Таджикистане протестировали новую улучшенную ракету для комплекса "Искандер-М"
|
|
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
ЦАМТО, 20 ноября. На учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане протестировали новую улучшенную ракету для ОТРК "Искандер-М", передает "РИА Новости".
Пуск осуществлялся с полигона Ляур по объекту, расположенному на расстоянии более 130 км, пояснил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин. Цель, в качестве которой выступал условный лагерь боевиков, была уничтожена.
Отмечается, что ракета поразила цель, отклонившись на расстояние не более десяти метров.
Учения ОДКБ в Таджикистане продлятся до 20 ноября. В маневрах участвуют подразделения и воинские части всех членов организации: более пяти тысяч военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше полутора тысяч единиц вооружения и спецтехники, передает "РИА Новости".
|
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.11.2017 В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ
03.10.2017 В Вооруженных Силах России отметили День Сухопутных войск
02.08.2017 Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
19.06.2017 Лучшие летчики-асы России в небе Белоруссии
30.11.2016 В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
10.11.2016 Против кого будем «воевать» на учении «Запад-2017»?
18.08.2016 Ракетный дивизион "Искандер" провел электронные пуски в рамках учений ОДКБ
17.08.2016 Система "Полонез": зачем Белоруссия именно сейчас повышает мощь армии