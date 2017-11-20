На учениях ОДКБ в Таджикистане протестировали новую улучшенную ракету для комплекса "Искандер-М"



Ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 20 ноября. На учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане протестировали новую улучшенную ракету для ОТРК "Искандер-М", передает "РИА Новости".

Пуск осуществлялся с полигона Ляур по объекту, расположенному на расстоянии более 130 км, пояснил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин. Цель, в качестве которой выступал условный лагерь боевиков, была уничтожена.

Отмечается, что ракета поразила цель, отклонившись на расстояние не более десяти метров.

Учения ОДКБ в Таджикистане продлятся до 20 ноября. В маневрах участвуют подразделения и воинские части всех членов организации: более пяти тысяч военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше полутора тысяч единиц вооружения и спецтехники, передает "РИА Новости".