Михаил Матвеевский: артиллерия получит больше разведывательных возможностей



Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 20 ноября. Развитие ракетных войск и артиллерии ВС РФ будет идти в сторону создания разведывательно-огневой системы, управляемой единым автоматизированным комплексом.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.

"Цель строительства ракетных войск и артиллерии – это переход в новое качественное состояние – наш род войск должен стать разведывательно-огневой системой, в которой действительно будут интегрированы средства разведки различных видов, не только средств артиллерийской разведки. От других видов разведки мы можем получать информации об объектах противника, и все это объединено единой автоматизированной системой управления", — сказал он 18 ноября в эфире радио "Эхо Москвы".

В качестве основного приоритета М.Матвеевский назвал "развитие систем и/или подсистем, которые входят в эту разведывательно-огневую систему". По его словам, именно автоматизированная система управления позволит сократить время на принятие решений, подготовку к нанесению артиллерийских ударов, а также сократить расчеты, которые проводились до этого в ручном режиме.

М.Матвеевский отметил роль беспилотников – они повышают точность ударов, сокращают время на выполнение огневых задач, и за счет их применения уменьшается расход боеприпасов при выполнении задач с закрытых огневых позиций, передает "РИА Новости".