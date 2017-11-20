В Вооруженных силах России 19 ноября отметили День ракетных войск и артиллерии



Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 20 ноября. В поздравительном приказе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что артиллеристы, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны.

Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск, организационно состоящих из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, артиллерийских, реактивных артиллерийских полков, артиллерийских дивизионов большей мощности, отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов, а также артиллерии мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и морских пехотных соединений.

В настоящее время с ракетными и артиллерийскими соединениями и воинскими частями регулярно проводятся тактические учения с пусками боевых ракет и боевой стрельбой, индивидуальные стрельбы с офицерами и сержантами. Только в 2017 году в ходе боевой подготовки выполнено более 36 тыс. огневых задач с открытых и закрытых огневых позиций, израсходовано около 240 тыс. артиллерийских боеприпасов.

В артиллерийские и реактивные подразделения поступают модернизированные 152-мм СГ "Мста-СМ" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", соответственно, которые полностью интегрированы в подсистему РВиА ЕСУ ТЗ и обладают возможностью автоматического наведения боевой машины на цель.

В противотанковые подразделения поступает новый всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С", обладающий уникальной способностью по поражению бронированных целей противника в условиях ограниченной видимости противотанковыми ракетами, способными пробивать броневую защиту всех современных танков.

Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на вооружении ракетные комплексы "Искандер-М", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.