Источник: российские военные отслеживают в Черном море французский корабль-невидимку
|
|
Фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette.
Источник: © REUTERS/Murad Sezer
La Fayette пока движется вдоль берега Турции по направлению к Грузии, рассказал собеседник ТАСС
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военные отслеживают передвижение в Черном море французского фрегата-невидимки La Fayette. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.
Ранее в СМИ сообщалось, что ракетный фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette в воскресенье вошел в акваторию Черного моря.
"Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора появился на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота, и сейчас он следует в нашем сопровождении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, французский фрегат построен по технологии создания кораблей-невидимок, именуемой stealth. "Но даже у технологии stealth есть пределы возможностей, Черное море маленькое, а Крымский полуостров - в центре, и то, что Черное море нами полностью отслеживается - это вообще аксиома", - пояснил он.
Источник добавил, что пока нет ясности, куда направляется французский корабль. "Пока нельзя сказать, в каком он направлении двигается, он в центре Черного моря, он не пошел на север, но пошел направо (вдоль берега Турции по направлению к Грузии - прим. ТАСС)", - пояснил собеседник ТАСС.
Ранее министр обороны Грузии Леван Изория сообщил, что в конце ноября Батуми должен посетить корабль ВМС Франции, не уточнив при этом его название и сроки визита.
|
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.10.2015 Возвращение российских ВМФ ("The National Interest", США)
03.04.2015 Что строит Спецстрой
11.04.2014 ВМФ России защитит Крым с помощью кораблей-невидимок из полимеров
31.01.2013 Покупка кораблей за рубежом - хорошая примета?
08.11.2010 Корвет, фрегат — портрет с натуры
21.11.2017 В Черном море заметили французский "фрегат-невидимку"
21.11.2017 В Крыму прошли учения береговых радиотехнических постов
20.11.2017 Доля современной военной техники в войсках на юге России достигла 60%