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Источник: российские военные отслеживают в Черном море французский корабль-невидимку

21.11.2017 ТАСС 95 0
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Фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette
Фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette.
Источник: © REUTERS/Murad Sezer

La Fayette пока движется вдоль берега Турции по направлению к Грузии, рассказал собеседник ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военные отслеживают передвижение в Черном море французского фрегата-невидимки La Fayette. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Ранее в СМИ сообщалось, что ракетный фрегат-невидимка ВМС Франции La Fayette в воскресенье вошел в акваторию Черного моря.

"Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора появился на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота, и сейчас он следует в нашем сопровождении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, французский фрегат построен по технологии создания кораблей-невидимок, именуемой stealth. "Но даже у технологии stealth есть пределы возможностей, Черное море маленькое, а Крымский полуостров - в центре, и то, что Черное море нами полностью отслеживается - это вообще аксиома", - пояснил он.

Источник добавил, что пока нет ясности, куда направляется французский корабль. "Пока нельзя сказать, в каком он направлении двигается, он в центре Черного моря, он не пошел на север, но пошел направо (вдоль берега Турции по направлению к Грузии - прим. ТАСС)", - пояснил собеседник ТАСС.

Ранее министр обороны Грузии Леван Изория сообщил, что в конце ноября Батуми должен посетить корабль ВМС Франции, не уточнив при этом его название и сроки визита.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Грузия
Россия
Турция
Франция
Проекты
La Fayette
ЧФ

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