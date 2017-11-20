Путин начинает серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК



Источник: kremlin.ru Источник: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства проводит такие совещания последние четыре года дважды в год

СОЧИ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник начинает очередную серию ставших уже традиционными совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Он [Путин] практически всю неделю будет работать в Сочи, где позже во второй половине дня начнется первое совещание с руководством Министерства обороны, руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства проводит такие совещания последние четыре года дважды в год. На сегодняшнем совещании президент очертит круг вопросов, которые станут темами нынешней серии.