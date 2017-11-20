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Песков рассказал о рабочем графике Путина

21.11.2017 РИА Новости 75 0
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин почти всю неделю будет работать в Сочи, в понедельник глава государства начнет серию совещаний с руководством министерства обороны и главами предприятий ОПК, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент сегодня перелетает в Сочи. Он, собственно, практически всю неделю будет работать в Сочи, где тоже во второй половине дня начнется первое совещание с руководством министерства обороны, (с участием) руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это серия, которая четыре года уже продолжается. Дважды в год именно в Сочи созывается серия таких совещаний. Сегодня будет первое", - сказал Песков.

Нынешнее совещание станет десятым с момента появления подобного формата работы в 2013 году. Как правило, на подобных мероприятиях обсуждаются итоги реализации гособоронзаказа, вопросы реформирования отрасли, текущее состояние армии и флота, результаты учений и военных операций, намечаются дальнейшие планы и перспективы. Во время совещаний также затрагивается тема поставки вооружений зарубежным партнерам.

В 2016 году задания гособоронзаказа были выполнены на 97%, в войска поставлены более 5,6 тысячи единиц основных видов новейшего вооружения, а также около 3 тысяч отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники, что позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%. В 2017 году уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62%.

Россия сегодня занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим 15 миллиардов долларов. Портфель заказов в конце прошлого года составил 50 миллиардов долларов. Объем производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России в 2016 году вырос на 10%.
20.11.2017
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Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ

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