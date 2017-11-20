Французская компания Phоnoptics разработала новый миниатюрный микрофон для скрытой записи



Миниатюрный микрофон разработки французской компании Phоnoptics.

Источник: Phоnoptics Миниатюрный микрофон разработки французской компании Phоnoptics.Источник: Phоnoptics

Как пишет бюллетень "Intelligence online" в публикации "Phоnoptics, le micro-espion indetectable en fibre optique", небольшая французская компания Phоnoptics впервые примет участие в салоне Milpol, который пройдет в Париже с 21 по 25 ноября. На нем компания представит свои акустические приемники в оптоволоконном кабеле. Микрофон разработки этой компании имеет диаметр 1 см и длину 2 см и он связывает лазерный луч с оптоволоконным кабелем, на конце которого находится чувствительная мембрана, которая активируется при прохождении звуковых волн. С другой стороны кабеля имеется приемник, который преобразует звуковой сигнал в звуковую запись. Этот прибор был разработан для работы в неблагоприятных условиях, когда электромагнитные волны ставят помехи традиционным микрофонам (промышленные центры, АЭС, двигатели самолетов).

Кроме того, характеристики микрофона также делают его нечувствительным к помехам, которые могут подавить минизаписывающие устройства. И микрофон, кабель, который его связывает с приемником, полностью сделаны из пластика, что делает их невидимыми для датчиков. Другая особенность также может заинтересовать спецслужбы: микрофон способен работать в широком диапазоне волн, и может подсоединяться к уже существующим оптоволоконным линиям (подключение к интернету и т.д.). Записывающее устройство может быть легко перенесено на большую дистанцию от того места, где ведется запись, причем без необходимости использования десятков метров провода. Даже при отсутствии уже продолженного кабеля, микрофон и записывающее устройство могут подсоединяться к прозрачному проводу без оплетки и толщиной всего 250 микрон. Эти особенности уже привлекли внимание к Phоnoptics со стороны французской контрразведки (DGSI). Но эти контакты еще не трансформировались в контракты.