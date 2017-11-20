Насколько велика российская армия?



Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ.

Источник: © РИА Новости, Михаил Климентьев Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ.Источник: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Путин хочет, чтобы численность ВС превысила миллион

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы уже в следующем году численность его вооруженных сил превысила миллион военнослужащих. Но это требование президента может скрыть как сильные стороны российской армии, так и ее недостатки.

Российский лидер подписал указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в котором он постановил увеличить численность вооруженных сил страны до 1 013 628 военнослужащих. К январю 2018 года общая штатная численность вооруженных сил, включая гражданский персонал, должна превысить 1,9 миллиона человек.

Фактически этот указ сокращает численность российских вооруженных сил на 293 единицы - именно такая цель была поставлена в прошлом году, однако никаких независимых свидетельств того, что Министерство обороны успешно достигло этой цели, нет. В новом указе приводятся новые цифры, однако в нем нет данных о текущей численности вооруженных сил и объяснений того, почему изменения необходимы. Также остается неясным, откуда взялась эта конкретная цифра.

Согласно данным независимого аналитической вебсайта Global Firepower, в этом году численность регулярных войск России составила 798 527 военнослужащих. Другие аналитики тоже пришли к выводу о том, что Министерству обороны не удалось выполнить поставленные задачи по увеличению численности армии.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу заявил, что численность российских вооруженных сил все еще не достигла миллионной отметки, хотя он назвал более высокие цифры. Он заявил, что численность российской армии превысила 900 тысяч военнослужащих.

Конрад Музыка (Konrad Muzyka), аналитик IHS Jane's, специализирующийся на вооруженных силах Европы и СНГ, не слишком доверяет официальным цифрам, однако он отмечает, что такие цифры не превышают потребности России. После аннексии Крыма и в результате усиления позиций НАТО у российских границ Россия провела реорганизацию и увеличила численность ряда подразделений в западных областях, для чего ей требовались дополнительные люди.

"Им необходимо набрать много новых людей, и, с моей точки зрения, учитывая участие России в сирийском конфликте и войну на Украине, темпы истощения остались прежними, если не выросли", - говорит Музыка. В России до сих пор работает система призыва в армию, несмотря на действующую стратегию, которая направлена на создание профессиональной армии посредством привлечения профессиональных военных и контрактников.

"Первый вид войск, где им требуются люди, - это, несомненно, флот, - говорит Музыка, отмечая, что текущая модернизация военно-морских технологий требует профессионального персонала, а не призывников. - Сухопутные войска - это второй вид войск, который они хотят пополнить новыми людьми. Они хотят привлечь контрактников в Балтийский флот и 11-й армейский корпус. Кроме того, людей также не хватает и 1-й гвардейской танковой армии. Там требуется еще пара тысяч человек".

Все эти подразделения находятся в западном военном округе, и с момента начала резкого охлаждения в отношениях Москвы и Запада, все они были либо усилены, либо - как в случае с танковой армией - созданы заново.

Нехватка людей считается главной причиной высокой частотности неудач российских вооруженных сил: к примеру, за шесть месяцев 2015 года крушение потерпели шесть военных самолетов.

Согласно анализу фонда Карнеги, хотя цифры в нынешней программе России по усилению ее военного потенциала, возможно, преувеличены, это вовсе не означает, что все ее войска теряют силу.

Некоторые ее войска, в частности ее элитные десантники (ВДВ), стали неотъемлемой частью тех военных стратегий, которые Россия проверяет в ходе военных учений. В ходе таких учений, как масштабные учения "Запад-2017", которые прошли в сентябре, российские десантники отрабатывали тактику защиты периметра и противостояния наступлению противника.

Российские военные использовали подобные тактики в Крыму и, предположительно, на востоке Украины. Эксперты фонда Карнеги отмечают, что большую роль в этом играет не только способность российский военных действовать быстро, но и "гораздо более высокая степень готовности России - по сравнению с ее противниками - прибегнуть к военной силе".

Умение России использовать "элемент неожиданности" также играет ей на руку, поскольку это позволяет ошеломить врага и на время лишить его способности действовать, о чем в прошлом году писал военный аналитик Александр Гольц.

Дамиен Шарков (Damien Sharkov)

Newsweek, США