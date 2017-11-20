Западные аналитики об украинском бронекатере проекта 58155 "Гюрза-М"



Спуск на воду третьего по счету предназначенного для ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") с заводским номером 01028 (бортовой номер U 179) на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Киев, 22.06.2017.

Источник: dumskaya.net Спуск на воду третьего по счету предназначенного для ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") с заводским номером 01028 (бортовой номер U 179) на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Киев, 22.06.2017.Источник: dumskaya.net

На ресурсе "Naval analysis" размещен материал "Gurza-M class small armored artillery boats of the Ukrainian Naval Forces", в котором рассматривается проект украинского бронекатера проекта 58155 "Гюрза-М".

Из интересных деталей сообщается, что катера строятся с использованием бронестали толщиной 8 мм. По состоянию на конец 2017 г. в составе украинских ВМС имелось шесть (так в тексте - bmpd) подобных катеров, и 12-14 на этапе строительства. К 2020 году Украина планирует ввести в боевой состав 20 таких катеров, которые станут основой украинского флота.

Интересна и критика проекта со ссылкой на различные ресурсы (например, "Украинский военный портал"). К недостаткам проекта относится недостаточная мореходность катеров, так как они могут выходить в море при волнении моря не более 4 баллов. Также имеет место ограничение по применению оружия - оно может использоваться при волнении моря до 2 баллов. Кроме того, на катерах нет противокорабельного оружия, а 30-мм пушки и ПТУР "Барьер" позволяют бороться только с катерами аналогичного класса. Наконец, у катеров весьма ограничена дальность патрулирования (всего 12 миль при табличной 700-мильной дальности плавания) из-за ограничений по припасам для экипажа, при этом у катеров недостаточная скорость.

Однако ресурс отмечает, что "Гюрза-М" относительно дешев по сравнению с катерами европейских проектов, и по крайней мере на бумаге он неплохо вооружен для 50-тонного корабля. В проекте в значительной степени используется оборудование и вооружение украинского производства. При этом катер не может применяться при любом состоянии погоды, но не факт, что именно это и нужно сейчас украинскому флоту. По мнению автора публикации, увеличенный в два раза "Гюрза-М", оснащенный ПКР MBDA Marte Mk2 и артиллерийской установкой "Катран-М" может стать идеальным решением для украинского флота. При этом Украина сможет позволить себе приобрести шесть-восемь таких кораблей. В этом случае постройка катеров "Гюрза-М" может остановиться на уровне -8-10 единиц для рек и озер.