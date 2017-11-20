Посол КНДР в Таиланде: страна не сомневается в собственной победе в случае войны с США
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Бомбардировщик B-52 Stratofortress.
Источник: U.S. Air Force
Мун Сон Мо подчеркнул, что в КНДР "не хотели бы начинать войну", однако в то же время не видят возможности для переговоров с президентом США Дональдом Трампом
БАНГКОК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти КНДР не сомневаются в собственной победе в случае военного конфликта с США. Об этом в интервью газете The Nation, опубликованном в понедельник, заявил посол КНДР в Таиланде Мун Сон Мо.
"Сейчас у нас есть водородная бомба, - сказал северокорейский дипломат. - Если будет война, то мы готовы сражаться и, несомненно, выиграем войну с Соединенными Штатами". При этом Мун Сон Мо подчеркнул, что в КНДР "не хотели бы начинать войну", однако в то же время не видят возможности для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Как мы можем вести переговоры с [Дональдом Трампом], который в своем выступлении в ООН заявил, что мог бы полностью уничтожить Северную Корею?" - задается вопросом посол. "Это значит, что он хотел бы убить 25 млн жителей Северной Кореи", - считает Мун Сон Мо.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
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20.11.2017
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