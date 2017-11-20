США усилят свой противоракетный щит



Пуск ракеты-перехватчика шахтного базирования.

Источник: defensenews.com Пуск ракеты-перехватчика шахтного базирования.Источник: defensenews.com

Соединённые Штаты увеличат количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD). Вчера, 19 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.

В начале ноября Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) сообщило о том, что на военной базе Форт-Грили (штат Аляска) установлена 44-я ракета-перехватчик шахтного базирования — планировалось, что она станет последним пополнением шахтных комплексов GMD. Однако вчера стало известно о том, что Конгресс внёс поправку в военный бюджет 2018 года, уполномочив министра обороны увеличить количество GMD ещё на 28 единиц.

Свое решение Конгресс аргументировал неконтролируемым развитием ракетных программ Северной Кореи и Ирана. Согласно отчету Агентства по противоракетной обороне США, два комплекса GMD, расположенные на Аляске и в Калифорнии, могут суммарно вместить до 104 шахт с ракетами-перехватчиками, поэтому при необходимости их число может быть увеличено.

Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием.