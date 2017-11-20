Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: ВВС Японии подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков Китая

21.11.2017 ТАСС 80 0
0
Понравилась новость?
 0
H-6K
Стратегический бомбардировщик H-6K (последняя модификация лицензионной копии советского Ту-16) на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Пытались ли японские пилоты установить контакт с экипажами китайских самолетов, не уточняется

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. ВВС Японии на минувших выходных поднимали в воздух истребители для наблюдения и контроля за группой китайских военных самолетов возле воздушного пространства страны. Как сообщил в понедельник информационный портал SINA, среди них было четыре стратегических бомбардировщика H-6K (копия советского Ту-16), самолет-разведчик Ту-154 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По его данным, инцидент произошел в воскресенье. Китайские самолеты пересекли Восточно-Китайское море с запада на восток, после чего прошли через пролив Мияко (расположен между одноименным архипелагом и главным островом Окинавы) в воздушное пространство Тихого океана и затем вернулись обратным курсом. В сообщении не указывается, пытались ли японские пилоты установить контакт с экипажами китайских самолетов.

Ранее подобные инциденты происходили в марте, июле и августе.

Пролив Мияко имеет стратегическое значение, так как он является одним из немногих открытых международных морских путей для попадания кораблей и самолетов НОАК в тихоокеанский регион. В минобороны Китая называют такие полеты авиации и проходы кораблей обычными тренировками за пределами так называемой "первой цепи островов" (с точки зрения китайской военной стратегии включают в себя Японский архипелаг, острова Рюкю, Тайвань, Филиппины и Большие Зондские острова).

Отношения между Токио и Пекином остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японскими властями этих земель у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Филиппины
Япония
Продукция
Ту-154

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 01:37
  • 3
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
  • 21.11 01:33
  • 2
Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде
  • 21.11 01:23
  • 9
Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи
  • 21.11 01:12
  • 6
Дверь в НАТО для Украины открыта, заявил Столтенберг
  • 21.11 00:59
  • 2
Человекоподобный робот научился делать сальто
  • 21.11 00:58
  • 1
Совещание по ПД-14
  • 21.11 00:43
  • 1
МиГ-27 (32-25), МиГ-23БМ
  • 21.11 00:12
  • 1
Доклад начальника Генштаба на коллегии МО прозвучал на позитивной ноте
  • 20.11 23:27
  • 17
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 23:17
  • 8
Минобороны сбросит вес
  • 20.11 23:14
  • 22
Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую
  • 20.11 22:37
  • 5
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 20.11 22:16
  • 3
Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами "Искандер-М" на 80%
  • 20.11 21:21
  • 77
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 21:11
  • 4
Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США
другие обсуждаемые темы