СМИ: ВВС Японии подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков Китая



Стратегический бомбардировщик H-6K (последняя модификация лицензионной копии советского Ту-16) на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Стратегический бомбардировщик H-6K (последняя модификация лицензионной копии советского Ту-16) на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Пытались ли японские пилоты установить контакт с экипажами китайских самолетов, не уточняется

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. ВВС Японии на минувших выходных поднимали в воздух истребители для наблюдения и контроля за группой китайских военных самолетов возле воздушного пространства страны. Как сообщил в понедельник информационный портал SINA, среди них было четыре стратегических бомбардировщика H-6K (копия советского Ту-16), самолет-разведчик Ту-154 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По его данным, инцидент произошел в воскресенье. Китайские самолеты пересекли Восточно-Китайское море с запада на восток, после чего прошли через пролив Мияко (расположен между одноименным архипелагом и главным островом Окинавы) в воздушное пространство Тихого океана и затем вернулись обратным курсом. В сообщении не указывается, пытались ли японские пилоты установить контакт с экипажами китайских самолетов.

Ранее подобные инциденты происходили в марте, июле и августе.

Пролив Мияко имеет стратегическое значение, так как он является одним из немногих открытых международных морских путей для попадания кораблей и самолетов НОАК в тихоокеанский регион. В минобороны Китая называют такие полеты авиации и проходы кораблей обычными тренировками за пределами так называемой "первой цепи островов" (с точки зрения китайской военной стратегии включают в себя Японский архипелаг, острова Рюкю, Тайвань, Филиппины и Большие Зондские острова).

Отношения между Токио и Пекином остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японскими властями этих земель у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.