"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"



Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Переоснащение Ракетных войск и артиллерии Российской армии планируется завершить к 2020 году

19 ноября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Дата празднования была назначена в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году.

Исторически сложилось, что среди военных артиллерию называют "богом войны".

Ракетные войска и артиллерия (РВиА) — род Сухопутных войск, основное средство огневого и ядерного поражения противника во время боевых действий. Состоит из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, полков и дивизионов — как отдельных, так и входящих в состав дивизий, бригад и военных баз Российской армии.

На вооружении войск состоят:

реактивные системы залпового огня ("Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо" и др.);

самоходные артиллерийские установки ("Мста-С", "Гвоздика", "Нона" и др.);

буксируемые артиллерийские системы ("Мста-Б", ПАТ-Б и др.);

оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" (они приходят на смену комплексам "Точка" и "Точка-У").

Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". Сейчас в составе находятся 10 бригадных комплектов этого комплекса, а к 2020 году на них планируется перевооружить все имеющиеся ракетные соединения. Большой модернизационный потенциал "Искандера" позволит ему не уступать зарубежным аналогам вплоть до 2030 года.

Мы продолжаем дальнейшую опытно-конструкторскую работу по созданию новых ракет для комплекса "Искандер-М". Он постоянно развивается. Еще несколько типов ракет создано, внешне они не отличаются, но внутри — кардинально. Сейчас у него, мягко говоря, семь типов ракет, а может, и больше Валерий Кашин генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения"

О новой технике

В рамках ГОЗ-2017 войска получили партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 "Тюльпан".

Минобороны РФ и ЦНИИ "Буревестник" заключили контракт на поставку опытной партии из десяти новейших самоходных артиллерийских орудий "Коалиция-СВ". Начало серийных поставок запланировано на 2020 год.

В настоящее время в войска поступают модернизированные самоходные гаубицы "Мста-СМ" и системы "Торнадо-Г", которые интегрированы в единую систему управления тактического звена.

Южный военный округ в этом году получил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки "Акация".

Противотанковые подразделения получают новый всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С".

В войска поступают новые средства радиолокационной (РЛС "Аистенок", "Зоопарк-1М"), звуковой (АЗК-7М) и оптико-электронной (ПРП-4А) разведки, а также беспилотные летательные аппараты.

Подразделения ракетно-технического и артиллерийского обеспечения оснащаются новой автоматизированной системой учета вооружения "Баталия".

В 2016 году главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что переоснащение РВиА планируется завершить к 2020 году.

По его словам, с учетом современной степени развития средств вооруженной борьбы ведущих армий мира конечной целью строительства РВиА ВС РФ определено формирование "разведывательно-огневой системы, основными составляющими которой являются подсистемы разведки, поражения и боевого обеспечения". Их планируется связать единой автоматизированной системой управления.

Также до 2020 года завершится перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С".

По информации Минобороны РФ, в перспективе в составе РВиА планируется иметь три типа высокомобильных бригад — ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, — обладающих повышенными боевыми возможностями (в полтора-два раза выше имеющихся в 2016 году).

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"