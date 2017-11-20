"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Переоснащение Ракетных войск и артиллерии Российской армии планируется завершить к 2020 году
19 ноября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Дата празднования была назначена в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году.
Исторически сложилось, что среди военных артиллерию называют "богом войны".
Ракетные войска и артиллерия (РВиА) — род Сухопутных войск, основное средство огневого и ядерного поражения противника во время боевых действий. Состоит из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, полков и дивизионов — как отдельных, так и входящих в состав дивизий, бригад и военных баз Российской армии.
На вооружении войск состоят:
- реактивные системы залпового огня ("Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо" и др.);
- самоходные артиллерийские установки ("Мста-С", "Гвоздика", "Нона" и др.);
- буксируемые артиллерийские системы ("Мста-Б", ПАТ-Б и др.);
- оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" (они приходят на смену комплексам "Точка" и "Точка-У").
Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". Сейчас в составе находятся 10 бригадных комплектов этого комплекса, а к 2020 году на них планируется перевооружить все имеющиеся ракетные соединения. Большой модернизационный потенциал "Искандера" позволит ему не уступать зарубежным аналогам вплоть до 2030 года.
Валерий Кашин
генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения"
О новой технике
- В рамках ГОЗ-2017 войска получили партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 "Тюльпан".
- Минобороны РФ и ЦНИИ "Буревестник" заключили контракт на поставку опытной партии из десяти новейших самоходных артиллерийских орудий "Коалиция-СВ". Начало серийных поставок запланировано на 2020 год.
- В настоящее время в войска поступают модернизированные самоходные гаубицы "Мста-СМ" и системы "Торнадо-Г", которые интегрированы в единую систему управления тактического звена.
- Южный военный округ в этом году получил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки "Акация".
- Противотанковые подразделения получают новый всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С".
- В войска поступают новые средства радиолокационной (РЛС "Аистенок", "Зоопарк-1М"), звуковой (АЗК-7М) и оптико-электронной (ПРП-4А) разведки, а также беспилотные летательные аппараты.
- Подразделения ракетно-технического и артиллерийского обеспечения оснащаются новой автоматизированной системой учета вооружения "Баталия".
В 2016 году главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что переоснащение РВиА планируется завершить к 2020 году.
По его словам, с учетом современной степени развития средств вооруженной борьбы ведущих армий мира конечной целью строительства РВиА ВС РФ определено формирование "разведывательно-огневой системы, основными составляющими которой являются подсистемы разведки, поражения и боевого обеспечения". Их планируется связать единой автоматизированной системой управления.
Также до 2020 года завершится перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С".
По информации Минобороны РФ, в перспективе в составе РВиА планируется иметь три типа высокомобильных бригад — ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, — обладающих повышенными боевыми возможностями (в полтора-два раза выше имеющихся в 2016 году).
В материале использованы данные "ТАСС-Досье"
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20.11.2017
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