Центры судостроения могут стать филиалами ОСК

Как сообщил глава корпорации, ОСК превратится в более управляемую единицу с акцентом на развитие гражданского судостроения с мощным научно-исследовательским блоком

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Центры судостроения, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в перспективе могут стать филиалами ОСК, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов в интервью "Истории из будущего" на 5 канале.

"Скорее всего мы уйдем от нынешней структуры владения, в которой все это [предприятия гражданского судостроения - прим. ТАСС] - через прокладки в виде центров судостроения либо в виде перекрестного владения - будет принадлежать напрямую ОСК и не исключаю, что когда-то станет филиалами", - сказал Рахманов. Он напомнил, что перед ОСК стоит задача увеличить долю гражданского судостроения в выручке до 50% с нынешних 12%. "Корпорация будет превращаться в более управляемую единицу с акцентом на развитие гражданского судостроения с очень мощным научно-исследовательским блоком, который будет работать под прямым руководством ОСК", - отметил он.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно- конструкторские бюро). Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.