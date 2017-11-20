Минобороны Польши связало провокации КНДР с "агрессивным поведением" России
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Вид на Варшаву. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич нашел "связь" между провокациями Пхеньяна и политикой России. Об этом сообщает "Укринформ".
"С польской точки зрения действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России", - заявил польский министр.
По его словам, осознание этого важно для понимания дальнейших шагов Москвы.
В последнее время ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по Пхеньяну в случае войны. Северная Корея, в свою очередь, опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.
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20.11.2017
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