Минобороны Польши связало провокации КНДР с "агрессивным поведением" России



Вид на Варшаву. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Alik Keplicz Вид на Варшаву. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич нашел "связь" между провокациями Пхеньяна и политикой России. Об этом сообщает "Укринформ".

"С польской точки зрения действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России", - заявил польский министр.

По его словам, осознание этого важно для понимания дальнейших шагов Москвы.

В последнее время ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по Пхеньяну в случае войны. Северная Корея, в свою очередь, опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.