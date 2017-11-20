Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Байконуре произошла авария

21.11.2017 Lenta.ru 81 0
0
Понравилась новость?
 0
Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

При заправке разгонного блока "Фрегат" на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра РКК "Энергия".

На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и разработчика разгонного блока — НПО имени С.А. Лавочкина. Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.

7 декабря "Фрегат" должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.

"Фрегат" используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов для выведения космических аппаратов на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 01:37
  • 3
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
  • 21.11 01:33
  • 2
Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде
  • 21.11 01:23
  • 9
Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи
  • 21.11 01:12
  • 6
Дверь в НАТО для Украины открыта, заявил Столтенберг
  • 21.11 00:59
  • 2
Человекоподобный робот научился делать сальто
  • 21.11 00:58
  • 1
Совещание по ПД-14
  • 21.11 00:43
  • 1
МиГ-27 (32-25), МиГ-23БМ
  • 21.11 00:12
  • 1
Доклад начальника Генштаба на коллегии МО прозвучал на позитивной ноте
  • 20.11 23:27
  • 17
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 23:17
  • 8
Минобороны сбросит вес
  • 20.11 23:14
  • 22
Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую
  • 20.11 22:37
  • 5
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 20.11 22:16
  • 3
Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами "Искандер-М" на 80%
  • 20.11 21:21
  • 77
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 21:11
  • 4
Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США
другие обсуждаемые темы