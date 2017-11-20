На Байконуре произошла авария
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Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
При заправке разгонного блока "Фрегат" на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра РКК "Энергия".
На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и разработчика разгонного блока — НПО имени С.А. Лавочкина. Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.
7 декабря "Фрегат" должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.
"Фрегат" используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов для выведения космических аппаратов на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты.
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20.11.2017
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