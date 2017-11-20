В Аргентине рассказали о поисках пропавшей подлодки



Баннеры со словами поддержки пропавшей субмарины Сан-Хуан на ограде военно-морской базы в Мар-дель-Плата, Аргентина. 19 ноября 2017.

Источник: © AP Photo / Vicente Robles Баннеры со словами поддержки пропавшей субмарины Сан-Хуан на ограде военно-морской базы в Мар-дель-Плата, Аргентина. 19 ноября 2017.Источник: © AP Photo / Vicente Robles

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спутниковые сигналы, полученные, вероятно, с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан", не помогли определить ее местонахождение, заявил представитель ВМС Аргентины капитан Габриэль Галеацци.

Военные получили семь таких сигналов, но установить контакт с субмариной не удалось.

Как отметил Галеацци, они "длились недолго и были очень слабыми". "Поиск будет продолжаться до тех пор, пока мы не найдем подводную лодку", - приводит слова капитана газета Nacion.

Представитель ВМС добавил, что операция проводится на территории, где проходил "вероятный маршрут следования субмарины". При этом поиски "Сан-Хуана" осложняются неблагоприятными погодными условиями. По словам капитана, в ближайшие двое суток в районе ожидаются сильные ветры.

Несмотря на непогоду, мероприятия продолжались все воскресенье.

Военно-морские силы США направили на помощь Аргентине автономные подводные аппараты.

Субмарина перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Подлодку построили в Германии, в состав ВМС Аргентины включили в 1985 году. Длина ее составляет 66 метров, возможная скорость - до 25 узлов.