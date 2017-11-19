НАТО пробудет в Восточной Европе "сколько нужно", заявил Столтенберг



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Andreea Alexandru Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Andreea Alexandru

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы НАТО останутся в Восточной Европе и Прибалтике столько, сколько это будет нужно, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире канадской радиостанции CBC.

"Невозможно назвать вам конкретную дату. Мы пробудем там столько, сколько нужно", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, как долго НАТО должен сохранять увеличенное присутствие в Прибалтике и на Украине.

Генсек также прокомментировал сообщения немецких СМИ, которые усомнились в возможности оперативной реакции сил НАТО на удар с востока. Ранее немецкая газета Spiegel со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный отчет НАТО сообщала, что организация не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по восточноевропейским странам-членам альянса нанесут удар.

"Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса… Мы также укрепляем способность перемещать силы как по Европе, так и по Североатлантическому региону. Таким образом, мы приспосабливаемся. И именно поэтому мы сильны", - заявил генсек Севроатлантического альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру, а также стремится не допустить превращение Афганистана в "безопасное убежище международного терроризма".

"У НАТО очень важная роль, особенно в сфере помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки бороться с терроризмом. И то, что наши силы делают в Афганистане - это наша самая большая операция. И причина, по которой мы находимся в Афганистане, заключается в том, чтобы не позволить Афганистану превратиться в безопасное убежище для международного терроризма", - заключил Столтенберг.