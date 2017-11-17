ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
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Корабли Черноморского флота во время учений в Крыму.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военно-морской флот России получит универсальную пусковую установку УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс), позволяющую применять любые ракеты в любых погодных условиях, сообщает в пятницу газета "Известия".
"Российские боевые корабли получат "всеядную" пусковую установку. Она позволяет хранить и запускать даже в самый сильный шторм все типы ракет, стоящие на вооружении Военно-морского флота, - зенитные, крылатые, противокорабельные и даже противолодочные. Официальное наименование нового изделия - УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс)", - сказано в статье.
В статье также поясняется, что УКСК-М представляет собой контейнеры-ячейки, которые размещаются под палубой корабля. Каждая ячейка рассчитана на размещение одной ракеты, а снаружи видны только защитные крышки.
Издания со ссылкой на командование ВМФ РФ сообщает, что в настоящее время разработка УКСК-М уже ведется.
"Планируется, что после завершения испытаний установка поступит на вооружение российских перспективных боевых кораблей. УКСК-М можно будет размещать не только на крейсерах и фрегатах, но и на более легких корветах и даже на совсем небольших малых ракетных кораблях. На кораблях более старой постройки установки будут смонтированы при прохождении планового ремонта", - говорится в статье.
В частности, по данным "Известий", установка спроектирована также для транспортировки и применения перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон".
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17.11.2017
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