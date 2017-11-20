США направили подводные дроны на поиски пропавшей аргентинской субмарины
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Аргентинский корабль Comandante Espora отправляется с военно-морской базы в Мар-дель-Плата на поиск субмарины Сан-Хуан. 18 ноября 2017.
Источник: © AP Photo / Vicente Robles
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Об этом говорится в заявлении ведомства.
К операции подключился аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, способный на протяжении 30 часов на скорости 5,6 километра в час осуществлять поиск на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три дрона Iver 580 UUV, которые могут в течение 14 часов работать на глубине около 100 метров.
Помимо беспилотных подводных аппаратов, США также предоставили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.
Ранее ВМС Аргентины сообщили, что поиск пропавшей подлодки продолжается, несмотря на непогоду, однако обнаружить ее пока не удалось. Метеоусловия, как ожидается, могут улучшиться со вторника.
В операции задействованы судно Protector ВМС Великобритании, два аргентинских гидрографических корабля, английский самолет Hercules C-130, прилетевший со спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, самолеты аргентинских ВМС, еще два - ВВС США и один - ВВС Бразилии. В резерве находится один самолет, предоставленный Чили.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Пропавшая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она составляет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.
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20.11.2017
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