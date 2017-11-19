В Крыму прошли учения береговых радиотехнических постов
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Учения морской пехоты.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Учение с личным составом береговых радиотехнических постов и постов связи прошло в крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота, сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота прошло учение по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил флота в море, в котором приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты. По итогам учения все радиотехнические подразделения Крымской ВМБ подтвердили должную степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению, отмечено в релизе.
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19.11.2017
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