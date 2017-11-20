Японский эсминец прибыл во Владивосток для участия в учениях SAREX



Встреча эскадренного миноносца МССО Японии Хамагири в порту Владивостока. 20 ноября 2017.

Источник: © РИА Новости / Антон Балашов Встреча эскадренного миноносца МССО Японии Хамагири в порту Владивостока. 20 ноября 2017.Источник: © РИА Новости / Антон Балашов

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Хамагири" в понедельник прибыл во Владивосток для участия в учениях по поиску и спасению на море SAREX-2017, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалёв. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения", - сообщил Воскресенский.

Оркестр штаба ТОФ исполнил гимны Российской Федерации и Японии. По традиции, девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль.

В период стоянки японского корабля во Владивостоке пройдут совещания для окончательного согласования эпизодов учения, моряки двух стран проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу.

Учение SAREX пройдет 25 ноября в акватории залива Петра Великого.