Конвейер сборки кабин для нового модельного ряда ждёт модернизация



Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017».

Источник: http://nabchelny.ru/ Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017».Источник: http://nabchelny.ru/

На автомобильном заводе «КАМАЗа» будет модернизирован конвейер сборки кабин перспективного модельного ряда.

Уже через год на этой нитке начнут собирать первые экземпляры для новейшего КАМАЗа-54901. Работы по модернизации и монтажу нового оборудования начнутся в 2018 году, причём выполнять их придётся в очень сжатые сроки без остановки конвейера. Темп сборки нужно будет держать в самых сложных условиях.

За четыре года работы конвейера сборки кабин для нового модельного ряда специалисты определили узкие места. Сейчас усилия технологов направлены на их расшивку – сегодняшняя производительность этого конвейера 10 тысяч кабин уже через год должна увеличиться в два раза. При этом на одной ленте будет собираться кабина и для большегруза класса К-4, и для К-5.

По словам начальника отдела анализа эффективности сборочных производств автомобильного завода Владимира Арасланова, на этой линии долгий старт. «На первой же позиции, где собирается низ кабины, она зависает почти на 30 минут. Для увеличения производительности будет закуплено ещё два подъёмника, и после перебалансировки операций конвейер пойдёт быстрее, – пояснил он. – Другое узкое место – сборка дверей.

На обновлённом конвейере решили организовать их подсборку на отдельном участке. При этом у слесарей появится дополнительное пространство для манёвра, работать станет удобнее. Навешиваться уже скомплектованные двери будут на последней финишной позиции специальным манипулятором, который планируется закупить».

Кроме того, тормозит процесс сборки и процедура программирования и параметрирования электронных систем. Первое время на этой позиции работала всего одна станция для закачки программного обеспечения и проверки электрооборудования кабины. Когда количество заказов значительно увеличилось, появилась вторая. В новом большегрузе электронные системы будут уже другого уровня, и для их обеспечения понадобится оборудование нового класса. Также будут модернизированы практически все манипуляторы, работающие на конвейере сборки кабин. Помимо этого определено и место возведения дождевальной камеры: собранные кабины будут проверяться под душем на герметичность.