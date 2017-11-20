МиГ-25ПД (изд.84Д)



Перехватчик МиГ-25ПД.

Источник: Валерий Агеев Перехватчик МиГ-25ПД.Источник: Валерий Агеев

6 сентября 1976 г. произошло событие, значительно повлиявшее на дальнейшую судьбу перехватчика МиГ-25П: в этот день летчик одного из дальневосточных полков ПВО старший лейтенант В. Беленко совершил угон самолета МиГ-25П в Японию, произведя посадку в аэропорту Хакодате на острове Хоккайдо и сделав тем самым секретный самолет достоянием западных специалистов.

Несмотря на то, что машина была вскоре возвращена СССР, американцы успели досконально ознакомиться с конструкцией и "начинкой" перехватчика, вследствие чего уже 4 ноября 1976 г. последовало Постановление Совета Министров СССР о принятии срочных мер по модернизации системы вооружения самолета. Постановлением предусматривалось создание перехватчика МиГ-25ПД (комплекс перехвата МиГ-25-40Д), который в самое ближайшее время должен был сменить в серийном производстве самолеты МиГ-25П, и переоборудование силами авиаремонтных предприятий по его образцу всех ранее выпущенных самолетов.

Новая система вооружения перехватчика должна была обеспечивать расширение диапазона высот и скоростей перехватываемых целей, увеличение дальности обнаружения и сопровождения воздушных целей, возможность поражения целей на фоне земли и в ближнем воздушном бою, иметь повышенную помехозащищенность и возможность скрытной атаки за счет использования в качестве пассивного средства обнаружения цели теплопеленгатора.

Новую систему вооружения решено было строить на базе СУВ истребителя МиГ-23МЛ. В ее состав должны была войти РЛС "Сапфир-25" (Н005), создававшаяся на базе РЛС "Сапфир-23МЛ" (Н003), теплопеленгатор ТП-26Ш1 и модернизированные ракеты Р-40РД и Р-40ТД с радиолокационной и тепловой головками самонаведения, а также ракеты ближнего воздушного боя Р-60 (Р-60М). На самолете применялись двигатели Р15БД-300 с повышенным ресурсом и новыми коробками приводов с генераторами трехфазного тока для электроснабжения РЛС "Сапфир-25", а также модифицированная система автоматического управления САУ-155ПД.

Часть радиооборудования заменялась на более совершенное. Предусматривалась подвеска подфюзеляжного ПТБ емкостью 5300 л, дальность полета с которым возросла до 2400 км.

В 1977 г. на горьковском авиационном заводе началась постройка трех опытных самолетов по программе МиГ-25ПД - № 305, 306 и 307.

Первый из них был поднят в первый полет 19 ноября 1977 г. летчиком-испытателем В.Е. Меницким.

летчик-испытатель В.Е. Меницкий. Источник: Валерий Агеев

Испытания двух других начались в 1978 г. Кроме того, на базе МиГ-25П в 1977 г. была создана летающая лаборатория ЛЛ-1104 для отработки САУ-155ПД, модернизированной системы наведения и другого оборудования. Этап Б государственных испытаний самолеты МиГ-25ПД прошли в период с сентября 1978 г. по февраль 1979 г., и в 1980 г. комплекс перехвата МиГ-25-40Д был принят на вооружение.

Серийный выпуск МиГ-25ПД на НГАЗ "Сокол" продолжался с 1978 по 1984 гг., было выпущено свыше 150 самолетов, часть из которых пошла на экспорт в Ирак, Сирию и Алжир. На экспортных вариантах устанавливали РЛС "Смерч-А2", позволяющую применять ракеты Р-60М.