Долги и судебные тяжбы "Стрижей"



Начальник орского авиаспортивного клуба Александр Антонов.

Источник: orsk.ru Начальник орского авиаспортивного клуба Александр Антонов.Источник: orsk.ru

Строительство Центра военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе на базе авиаспортивного клуба «Cтрижи» значительно затягивается. Соглашение о его создании было подписано в марте 2016 года между центральным советом ДОССАФ и администрацией Орска. Предполагается, что сотрудничество должно продлится вплоть до 2020 года.

На сегодняшний день в «Стрижах» появилась лишь малая часть обещанных объектов. Этим вопросом заинтересовались члены Общественной палаты Орска, они направили обращение на имя начальника центрального совета ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова. Ответом на это обращение с нами поделился начальник орского авиаспортивного клуба Александр Антонов.

Интервью записываем в куртках. В здании нет отопления, к «Стрижам» не подведен газ, чтобы трубы не перемерзли, отключили и воду, хотя казалось бы, чего стоит выбрать и поставить радиаторы отопления. «Стрижи» сейчас переживают очень непростой период: семимиллионный долг и бесконечные судебные тяжбы, - это то, о чем руководству приходится беспокоиться больше, чем о воспитании молодого поколения.

Александр Антонов пришел к руководству клубом в конце 2016 года, по его словам, с тех пор ему приходится приводить дела в порядок. Предыдущее руководство оставило массу проблем.

За год авиаспортивный клуб на прыжках заработал 850 тысяч рублей, при этом только на топливо ушло 250 тысяч. Плюс расходы на зарплату, оплата коммунальных услуг, страховые взносы и прочие траты. Спасти ситуацию может, как раз таки, центр допризывной подготовки. Он бы смог расширить перечень услуг, оказываемых авиаспортклубом и позволить организовать круглогодичную работу.

Более года назад в очень торжественной обстановке с участием множества высокопоставленных чиновников здесь закладывали первый камень. За год построили только воздушно-десантный комплекс.

Подготовка к самым разным ситуациям в небе возможна с помощью всех этих объектов. Однако, если не будет финансирования, то прыгать будет просто неоткуда — «Стрижам» принадлежат 4 самолета, из них в воздух подниматься может только один, остальные нуждаются в ремонте. Ремонт одного Ан-2 стоит 4 миллиона 700 тысяч рублей, одного Як-52 - 2 миллиона 700 тысяч.

Тему строительства центра допризывной подготовки мы уже поднимали ранее, тогда в администрации Орска нас заверили, что работы обязательно продолжатся. Речи об отказе от строительства каких-либо объектов не идёт. Объекты будут строиться поэтапно, по мере поступления средств финансирования от ДОСААФ России.

А пока ситуация обстоит следующим образом: единственный отремонтированный Ан-2 сможет летать до октября следующего года, смогут ли потом «Стрижи» встать на крыло - неизвестно.

Марина Черентаева

В рамках реализации программы патриотического воспитания на территории России организуют 13 подобных центров. На базе «Стрижей» должны появится взлётно-посадочная полоса, выставочный комплекс военной техники, танкодром, воздушно-десантный комплекс, автодром, картодром, скалодром, аэродинамическая труба, стрельбище, стадион и многое другое.