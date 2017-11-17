Военно-управленческий щит Российского государства



Национальный центр управления обороной РФ.

Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС Национальный центр управления обороной РФ.Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как повысить эффективность руководства национальной обороной

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы управления национальной обороной" состоялась в конце октября с.г. в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Организатором данного мероприятия выступил образованный в 2014 году Военный институт управления национальной обороной Военной академии ГШ ВС РФ.

Целью конференции было определено повышение качества и безопасности функционирования системы государственного и военного управления, а центром внимания с помощью задач конференции определялось государственное и военное управление, управление военной организацией.

Высокую планку дискуссии обозначили пленарные доклады временно исполняющего обязанности начальника Военной академии ГШ ВС РФ академика Академии военных наук, генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, советника министра обороны Российской Федерации Андрея Ильницкого, члена Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, президента Фонда изучения исторической перспективы, доктора исторических наук Натальи Нарочницкой, президента Ассоциации "Экспорт безопасности", доцента МГИМО (Университета МИД России) Андрея Безрукова и других.

В частности, кандидат технических наук А.М. Ильницкий проинформировал участников конференции о деятельности Министерства обороны, лично генерала армии Сергея Шойгу, а также об опорной роли в современном российском обществе двух основных институтов - института президента и института армии. При этом он подробнее остановился на образовательном фундаменте новых военных технологий, на роли государственной молодежной политики как факторе национальной обороны, а также на деятельности 170-тысячной Юнармии.

Проблемы, озвученные в основных докладах, получили дальнейшую конкретизацию на заседании двух секций конференции.

В частности, вопросы взаимодействия армии и общества как необходимого условия управления национальной обороной России рассматривались на секции под руководством Андрей Ильницкого. Здесь речь шла в широком контексте о совокупности детерминант Управления национальной обороной Российской Федерации, а точнее о вмешательстве зарубежных организаций во внутренние дела России; о задачах сохранения технологического суверенитета нашей страны; о драйверах развития российской экономики; о путях реализации инновационных разработок в интересах Министерства обороны, об идеологических и информационных аспектах суверенитета России и, что очень важно, о роли элит и независимых экспертных организаций в обеспечении национальной обороны и безопасности.

В свою очередь, на секции, проводившейся под руководством известного военного ученого, доктора военных наук, генерал-лейтенанта Валерия Махнина, подробно были рассмотрены основные направления совершенствования развития межведомственного информационного взаимодействия; проанализированы пути развития межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны; содержание и методы информационно-аналитического обеспечения в работе органов государственной власти в интересах обороноспособности страны; роль региональных штабов территориальной обороны при решении военных задач; методы и алгоритмы программно-технического комплекса поддержки принятия решений по предотвращению угроз национальной безопасности; а также информационно-технологический процесс сбора, обобщения, анализа и оценки данных оперативной и стратегической обстановки.

Среди отличительных особенностей конференции уместно отметить, с одной стороны, остроту поднимаемых проблем, а с другой – конструктивность обсуждения многоплановой темы.

Среди интересных и многообещающих идей отметим проект строительства военного технополиса, а также необходимость укрепления социологического фундамента управления национальной обороной, что позволило бы многократно повысить эффективность управленческой деятельности в военно-политической сфере.

Что касается неизбежных проблем, то их тоже никто не скрывал на прошедшей конференции. Среди уязвимых мест назывались, к примеру, зауженный подход к управлению национальной обороной с позиции инженерно-технических наук и недостаточный учет возможностей политико-социологических наук, что является следствием многих причин, включая непростое положение в нашей стране социологической науки и социологического образования, приниженную роль этой дисциплины при подготовке специалистов разных профилей в российских вузах, в том числе в военно-образовательных учреждениях. Эти негативные проблемы отрицательно сказываются и на управлении национальной обороной, заслуживая необходимого учета.

Общий же вывод применительно к итогам прошедшей научно-практической конференции заключается в том, что состоялось не просто полезное, но крайне важное научно-практическое мероприятие, в котором приняли участие представители Федерального Собрания и федеральных органов власти, управлений Минобороны, представители государственных и негосударственных научных организаций и вузов, в т.ч. Российского университета дружбы народов (РУДН), Института Ближнего Востока, Московского института социологических исследований и др.

Значимость конференции – в обозначении узких мест и нерешенных задач, в консолидации военно-научного и экспертно-аналитического сообщества, что создает новые возможности в наше непростое время.

Выступая на одной из секций в качестве участника конференции, автор уже высказывал ряд предложений, опираясь на разработки отдела стратегического анализа и военно-политических исследований Московского института социологических исследований, но виделось бы целесообразным еще раз раскрыть содержание предложений уже на страницах такого уважаемого издания, как "НВО".

Необходимо рассматривать управление национальной обороной как перспективную междисциплинарную тематику НИР, заслуживающую включения в межведомственную программу фундаментальных исследований по вопросам обороны и национальной безопасности, курируемую Президиумом РАН.

Следует консолидировать научные силы для разработки теории, методологии и методики управления национальной обороной России в интересах наращивания интеллектуального потенциала этой многоцелевой деятельности, в интересах создания надежного фундамента решения все возрастающего круга стратегических и тактических задач.

В качестве ведущих направлений научных исследований по управленческой тематике применительно к задачам обороны обозначить прежде всего следующие:

– укрепление теоретического фундамента на принципах междисциплинарности и взаимодействия технических и политико-социологических наук;

– наращивание информационно-эмпирического фундамента, в т.ч. за счет использования возможностей социологических исследований и новейших методик сбора информации, используемых за рубежом: "кейс-стади", "фокус-групп", "действенных (активистских) исследований", количественного и качественного анализа текстов и др.

С целью интеграции научных и практических подходов организовать работу постоянно действующего семинара на базе Военного института управления национальной обороной Военной академии Генерального штаба ВС РФ с целью обсуждения новейших научных разработок по повышению качества и достоверности данных в интересах управления национальной безопасностью, методов устранения из процессов обработки дезинформации и так называемых фейков.

Будет целесообразным рекомендовать организаторам конференции при поддержке Министерства обороны и Академии военных наук России активизировать исследования новых аспектов и тенденций управления национальной обороной с учетом трансформации объекта и субъекта военных и невоенных действий и усложняющегося взаимодействия политики – военного дела – военной науки и задач военно-социологического сопровождения стратегических решений.

Следует рассмотреть вопрос о создании Социологического центра на базе Военного института управления национальной обороной ВА ГШ ВС РФ по эмпирическому анализу управленческих процессов, изучению общественного мнения руководителей региональных и федеральных органов власти, военных аналитиков, известных военачальников и политологов в интересах обеспечения военно-политических решений и учебно-научного процесса в Военной академии актуальной и разноплановой информацией.

Наконец, целесообразно увеличить объем договорных отношений Военного института управления национальной обороной Военной академии Генерального штаба ВС РФ с некоммерческими негосударственными организациями научного профиля, выполняющими военно-политические исследования, которые могут использоваться в интересах управления национальной обороной.

Мы закономерно гордимся ядерным щитом России, а пришло время всемерно укреплять военно-управленческий щит Российского государства, чему в немалой степени способствовало образование Национального центра управления обороной и Военного института управления национальной обороной ВА ГШ ВС РФ.

Ключевой вопрос сегодня – как повысить ресурс управления национальной обороной, как повысить качество и достоверность управленческой информации, а решение этой многоплановой задачи с необходимостью требует создания социологических подразделений в упомянутых выше учреждениях, чтобы соответствовать политическим и военным вызовам.

Сергей Першуткин

Сергей Николаевич Першуткин – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт-аналитик.