Пентагон хочет закрыть ненужные базы



Американское военное ведомство уже не может содержать то огромное количество баз, которое осталось со времен холодной войны.

Источник: Reuters Американское военное ведомство уже не может содержать то огромное количество баз, которое осталось со времен холодной войны.Источник: Reuters

Мэттис просит разрешения законодателей на ликвидацию лишних военных объектов

Североатлантический альянс продолжает операцию по противодействию т.н. угрозе со стороны России. Руководство блока активно оборудует в странах Балтии свои театры военных действий (ТВД) и развертывает там новые военные базы (ВБ). 30 октября в эстонском военном городке Тапа состоялось открытие крупнейшего оборонного комплекса из ранее существовавших в стране для размещения батальонной группы НАТО. Площадь базы составляет 38 тыс. кв. м. В нее входят 20 зданий и построек, включая три казармы. Стоимость работ оценивается в 43 млн евро. Руководство блока строит ВБ и в Латвии, и в Литве. Понятно, что все это делается под эгидой фактического руководителя блока США и большей частью за их деньги.

Пентагон тоже продолжает обустраивать свое военное присутствие на Большом Ближнем Востоке и строит новые ВБ в Ираке, Сирии и даже в Израиле, где до сих пор американские военные присутствовали временно. В Израиле американская база была открыта 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. На церемонии ее открытия командующий силами ПВО Израиля бригадный генерал Цвика Хаймович сказал, что "впервые в истории Государства Израиль, Армии обороны Израиля" создана постоянная военная база США, "над которой развевается американский флаг".

Но нельзя не заметить, что все это военное строительство заокеанских воителей происходит на фоне уже давно звучащих заявлений Пентагона о необходимости закрытия или перепрофилирования численности ВБ как на территории США, так и за рубежом.

Данное решение они обосновали в направленном в начале прошлого месяца в Комитет по ВС (КВС) Палаты представителей американского Конгресса докладе "Возможности инфраструктуры МО" (Department of Defense Infrastructure Capacity).

НЫНЕШНЯЯ ДИСЛОКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОНТИНГЕНТОВ

После окончания Второй мировой войны США развернули огромную и весьма разветвленную сеть ВБ, главным образом за пределами страны. Хотя за последние несколько десятилетий численность американских войск на зарубежных ВБ, как отмечается в различных документах и в СМИ, сократилась в несколько раз, эффективность их использования для решения задач политического, военного и экономического характера продолжает сохраняться на достаточно высоком уровне. В настоящее время объекты военной инфраструктуры Пентагона находятся практически во всех регионах мира, а их число, по данным некоторых экспертов, и, в частности, профессора Американского университета в Вашингтоне Дэвида Вайна, составляет около 800 единиц. Ежегодные расходы Пентагона на эти объекты, по подсчетам профессора, составляют около 150 млрд долл.

Специалисты также отмечают, что американские военные в различных формах организационных или технических структур присутствуют в 160 зарубежных странах, на морских акваториях и в космосе. К слову надо отметить, что зарубежные ВБ есть и у других стран, но их суммарная численность составляет всего лишь 30 единиц. 95% общего объема дислоцированных за пределами своей территории военных объектов приходится на МО США.

Соединенные Штаты рассматривают ВБ не только как инструмент закрепления геополитических преимуществ, но и как основу обеспечения проводимых ими операций. Многие из ВБ США за рубежом являются военными гарнизонами, имеющими всю необходимую инфраструктуру для жизнеобеспечения военнослужащих и членов их семей, включая жилые помещения, школы, госпитали и другие учреждения бытового назначения. Однако существуют и небольшие базы, называемые "территориями совместной безопасности". На них проводится обслуживание БЛА, самолетов разведывательной авиации и размещаются склады с вооружением и боеприпасами. В других гарнизонах, разбросанных по всей планете, могут располагаться военные аэропорты и морские порты, станции ремонта военной техники, бараки и тренировочные полигоны.

По некоторым данным, в настоящее время в Европе, главным образом в Германии, находится более 100 тыс. солдат и офицеров ВС США. Здесь размещено 15 баз СВ, 4 базы армейской авиации и одна база материально-технического обеспечения, что составляет почти четверть всех зарубежных баз Пентагона.

В Великобритании дислоцируется более 10 тыс. специалистов ВВС США, которые проходят службу на четырех авиабазах. Кроме того, в Лондоне находятся военно-морская база и штаб командования ВМС США в Атлантике, а также центр связи и слежения за подводными лодками.

В Италии, являющейся основным местом базирования кораблей США в Средиземном море, находятся три военно-морские (Неаполь, Ла Маддалена, Гаэта) и одна авиационная (Виченца) базы. Там постоянно проходят службу более 20 тыс. военнослужащих США.

В Турции находятся две американские авиационные базы. Еще три базы размещаются в Испании, Греции и Нидерландах. Новые базы ВС США созданы или создаются в таких странах бывшего Варшавского договора, как Польша, Румыния и Болгария.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ

Военное руководство США постоянно оценивает и активно реагирует на изменение ситуации в мире и старается своевременно корректировать свои подходы к развертыванию подразделений ВС за рубежом. Американские военные специалисты считают, что многочисленные военные формирования времен холодной войны сегодня требуют огромных затрат и не способны эффективно вести борьбу с террористическими организациями. Они полагают, что подобная организация войсковых структур исчерпала свой век. Поэтому Пентагон переходит к практике создания небольших ВБ, на которых будут дислоцироваться мобильные, хорошо вооруженные и оснащенные самыми современными электронными средствами войсковые подразделения, обученные методам борьбы с партизанами.

Места дислокации американских войск за рубежом военные руководители стараются в максимальной степени приближать к районам вооруженных конфликтов и к пунктам базирования террористических групп. Задачей таких подразделений является нанесение быстрых и мощных ударов по противнику в такие сроки, которые не позволят ему организовать эффективную систему сопротивления. Эти базы также предполагается использовать и для проведения миротворческих и спасательных операций. Кроме того, с них должно быть обеспечено слежение за реальными и потенциальными обладателями оружия массового уничтожения.

В перспективе Пентагон намерен отказаться и от крупных военно-морских баз. На смену им должны прийти специальные транспортные платформы, так называемые плавучие острова, которые могут стать не только альтернативой морской базе, но и заменить авианосцы и транспортные корабли. Основным аргументом в пользу развития таких средств является отказ многих государств в конфликтных ситуациях предоставлять кораблям ВМС США возможность базирования в их портах. Кроме того, по оценкам военных специалистов, это направление экономически является более рентабельным, чем аренда портов и аэродромов у союзных государств.

В настоящее время в Европе развернуты контингенты сил быстрого реагирования ВС США, предназначенные, согласно планам Североатлантического альянса, для отражения первого удара противника. Однако, как говорится в служебном докладе Пентагона, доступ к которым получил американский журнал Politico, эти силы не выдержат натиска российской армии, если между странами вспыхнет крупномасштабный вооруженный конфликт, поскольку они недостаточно оснащены, не доукомплектованы и слабо организованы, "чтобы противостоять военной агрессии России или ее высокотехнологических опосредованных агентов".

ПОСЛЕДНИЕ ОЦЕНКИ И ПРОСЬБА МИНИСТРА

В уже упомянутом докладе Пентагона, который является несколько отредактированной версией аналогичного документа, изданного в прошлом году, говорится, что 19% всех объектов инфраструктуры МО не нужны для обеспечения национальной безопасности США. В армии (СВ) число объектов, бесполезных с точки зрения повышения обороноспособности страны, составляет 29%, а в ВВС - 28%.

В письме конгрессменам, отправленном 6 октября с.г., министр обороны Джеймс Мэттис написал: "После последнего раунда по BRAC мы разработали новые методы ведения войны, новые технологии и расширили требования к подготовке бойцов, которые требуют от нас определить ценность и эффективность с военной точки зрения нашей внутренней военной инфраструктуры". "Я должен получить возможность избавиться от излишней инфраструктуры для того, чтобы перераспределить ресурсы с целью повышения боеготовности и модернизации", – подчеркнул военный министр. По его словам, расходы на ненужную инфраструктуру снижают боеспособность ВС, поскольку эти деньги могли бы быть потрачены на действительно необходимые мероприятия.

Мэттис попросил конгрессменов дать добро на проведение очередного раунда мероприятий по закрытию ВБ по программе "реорганизации и закрытия" BRAC (Base Realignment and Closure), действующей с 1990 года. В ходе этого раунда могла бы быть проведена оценка эффективности всех объектов инфраструктуры МО. Но, согласно американскому законодательству, чтобы начать в очередной раз использовать эту программу, Пентагону нужно получить разрешение Конгресса. Глава Пентагона отметил, что приводимые в докладе оценки базируются на потребностях ВС США по состоянию на 2012 год и должны быть откорректированы, поскольку с тех пор ситуация в мире значительно изменилась. Он также подчеркнул, что его желание избавиться от лишних расходов является незыблемым. По оценкам специалистов МО, проведенным в 2015 году, в зарубежную военную инфраструктуру, разбросанную по различным регионам планеты, входило более 5 тыс. объектов самого различного назначения.

Многие российские военные эксперты считают вполне логичным и целесообразным намерение Пентагона избавиться от лишних объектов в США и за рубежом. Это обусловлено прежде всего ограничениями, наложенными законодателями на бюджет МО в рамках секвестра. Кроме того, некоторые элементы военной инфраструктуры были построены еще до начала Второй мировой войны и на сегодняшний день многократно выработали свой ресурс. А в настоящее время Пентагону необходимо изыскивать средства для реализации новых программ и проектов по созданию технологий и развитию вооружений, по повышению боеготовности войск, по развитию систем подготовки и обучения специалистов и т.д. Все это требует весьма значительных расходов и руководство военного ведомства пытается перераспределить текущие финансовые потоки, чтобы обеспечить решение стоящих задач. Кроме того, как показывают некоторые оценки экспертов, Пентагон не очень эффективно расходует выделяемые средства, а иногда и просто выбрасывает на ветер крупные суммы денег, не достигая желаемого эффекта в наращивании военного потенциала.

В 2005 году был проведен последний раунд BRAC и, по данным некоторых американских СМИ, Пентагону удавалось сокращать ежегодные расходы на эксплуатацию и содержание военных объектов почти на 1 млрд долл. Однако все последующие попытки руководства военного ведомства получить разрешение на проведение очередного раунда BRAC встречали активное сопротивление со стороны членов обеих палат американского парламента. Проведение мероприятий по сокращению ВБ на территории США неизбежно приведет к потере рабочих мест многими тысячами американцев, которые являются электоратом конгрессменов и сенаторов, и это может привести к потере их голосов на выборах. Кроме того, как недавно объявил председатель КВС Палаты представителей Мак Торнберри, расходы на ликвидацию и перепрофилирование военных баз МО в среднесрочной перспективе могут оказаться значительно большими, чем затраты на их содержание.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости сократить расходы на военные объекты США на зарубежных территориях. А став президентом, он попросил законодателей повысить бюджет Пентагона. Парламентарии выполнили просьбу начальника Белого дома, и на будущий финансовый год выделили Пентагону даже несколько больше средств, чем запрашивалось. Однако дополнительные ассигнования МО будет получать за счет сокращения расходов на социальные программы, и это вызывает серьезное недовольство многих американцев. Именно поэтому Трамп и Пентагон выступают за сокращение ВБ. Но, как уже отмечалось, Конгресс совсем не хочет запускать очередной раунд BRAC. Правда, после прихода к власти Трамп не стал призывать к сокращению американских ВБ за границей. Совсем наоборот, за 10 месяцев после занятия 45-м президентом США своего кресла в Овальном кабинете, Пентагон только наращивал свое присутствие в Восточной Европе, укрепил ПРО Южной Кореи, разместив там мобильные противоракетные комплексы THAAD, предназначенные для перехвата БРСД, и открыл первую военную базу в Израиле.

Сегодня Пентагон создает систему быстрого глобального удара, позволяющую наносить массированные разоружающие удары обычными вооружениями по любой стране в течение одного часа. По своим масштабам результаты такого удара должны быть сопоставимы с ядерным ударом по противнику с применением МБР. Эта система должна действовать автономно, не опираясь на существующие сети ВБ. Однако пока вопрос о закрытии зарубежных баз в США в Конгрессе рассматривать не собираются. Как представляется, вряд ли он будет разрешен в ближайшее время.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"