Кто вбивает клин между Дели и Москвой



Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Военно-техническое сотрудничество России и Индии подверглось масштабной информационной атаке

Если бизнес любит тишину, то оружейный бизнес любит ее вдвойне. Поэтому когда СМИ начинают активно и на все лады критиковать какую-либо сделку по поставкам вооружений или доводить до сведения общественности "озабоченность" заказчика по тому или иному вопросу в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с той или иной страной, можно сразу делать вывод: началась очередная информационная атака. И вопрос лишь в том, кому это выгодно.

Первый удар по российско-индийскому ВТС нанесли американские журналисты. В ведущем американском военном еженедельнике Defense News еще в октябре появляется небольшая заметка с весьма звучным заголовком: "Индийские ВВС хотят выйти из совместной с Россией программы разработки истребителя". В ней со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ВВС Индии утверждалось, что командование ВВС выразило руководству Минобороны озабоченность относительно того, что перспективный российско-индийский истребитель 5-го поколения не будет соответствовать их требованиям, уступая, к примеру, по уровню радиолокационной заметности американскому F-35.

"ВВС Индии не хотят продолжать участие в этой программе", - указывает автор заметки со ссылкой на некоего официального представителя индийских ВВС.

Американцев можно понять. Им, вероятно, искренне хотелось бы, чтобы те миллиарды долларов, которые Минобороны Индии согласилось выделить на совместную с Россией программу создания истребителя 5-го поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft – FGFA), перешли от Москвы к Вашингтону. Но совершенно непонятны действия экспертов, которые хоть на секунду усомнились в том, что по боевому потенциалу создаваемый на базе российского Су-57 истребитель будет хуже F-35. Еще куда ни шло, если бы его сравнили с F-22, но сопоставлять FGFA на базе Су-57 с истребителем поколения "5-" под названием "Лайтнинг" II просто непрофессионально. Это машины совершенно разных "весовых категорий". Сравнивать их – все равно что ставить на одну линейку городской кроссовер и гоночный болид.

Вполне возможно, что дело здесь было лишь в попытке индийского заказчика добиться от России больших уступок в вопросе передачи технологий в рамках программы FGFA. Однако более всего это похоже все же на попытку рассорить Дели и Москву, заставить их остро реагировать на такой вброс и рано или поздно совершить ошибку.

Второй раунд информационной войны против России и Индии состоялся на минувшей неделе, но уже на ниве военно-морских вооружений. Сначала на зарубежном ресурсе StrategyPage, а затем и в отечественных СМИ появилась информация о том, что якобы российская сторона недовольна тем, что индийские моряки разрешили делегации ВМС США посетить многоцелевую атомную подводную лодку "Чакра" (проект 971И), переданную ВМС Индии в лизинг.

Во-первых, внесем ясность. Даже посетив атомную подлодку российской постройки, американские моряки не смогут получить достаточно существенного объема необходимой им информации. Если, конечно, им не разрешат разбирать аппаратуру и оборудование, не предоставят какие-то чертежи и документацию и пр. Визуально много информации даже внутри подлодки "не снимешь". Тем более если учесть, что корабль поставлялся за границу, а значит, все секретное с него сняли.

Во-вторых, американские моряки уже бывали на субмаринах такого типа, причем находящихся в боевом составе ВМФ РФ. В частности, помнится эпизод, имевший место на одной из зарубежных выставок вооружений: ушедший от нас преждевременно Игорь Белоусов (в советское время – министр судпрома, зампред Совмина СССР и председатель Государственной военно-промышленной комиссии, а тогда – руководитель российской делегации на выставке) сопровождал по российской экспозиции американского адмирала, который с неподдельным восхищением рассказывал Игорю Сергеевичу о своем впечатлении от посещения подлодки типа "Акула" (так по классификации США/НАТО обозначается АПЛ проекта 971).

Другое дело, если запрет на такого рода "экскурсии" содержится в договоре лизинга.

Но вот что интересно. Как указывает агентство ТАСС, в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил следующее: "Это вброс по поводу лодки. Мы не будем поддаваться на эти провокации, хотя эта цель и преследуется: поссорить, грубо говоря, сделать так, чтобы переориентация произошла".

Дмитрий Шугаев связал появление данной новости с усилением борьбы за многомиллиардный оружейный рынок Индии, но, как представляется, в действительности все может быть намного сложнее. Вполне возможно, что эта информационная война развернута не нашими конкурентами, стремящимися оторвать себе еще один кусочек индийского оружейного пирога, а противниками самой Индии, которым не нужно, чтобы вооруженные силы последней получали новейшие образцы российских вооружений.

И еще. Специалисты знают, что торговля оружием ведется не только с целью заработать какие-то средства, но и для обеспечения своих геополитических интересов в регионах стран-заказчиков, а также для обеспечения своих национальных интересов в более широком плане. Многим эти интересы могут быть, что называется, поперек горла.