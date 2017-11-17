Возможен ли израильско-саудовский союз



Генеральный директор МИД Израиля Дори Голд (слева) и генерал Анвар Эшки на встрече в Вашингтоне в июне 2015 года.

Источник: Фото с сайта www.cfr.org Генеральный директор МИД Израиля Дори Голд (слева) и генерал Анвар Эшки на встрече в Вашингтоне в июне 2015 года.Источник: Фото с сайта www.cfr.org

Страх перед Тегераном заставляет Иерусалим и Эр-Рияд искать пути к сотрудничеству

Сравнительно недавнее посещение еврейского государства делегацией из Саудовской Аравии (СА) во главе с генералом в отставке Анваром Эшки, бывшим приближенным короля Фейсала, вызвало в мусульманском мире нескрываемое удивление, а в некоторых странах серьезную озабоченность и даже страх. Эшки, занимавший высокие посты в армии и в правительстве королевства, прибыв в Израиль, встречался с генеральным директором Министерства иностранных дел Дори Голдом (уроженцем США).

ДО ГОСТЕПРИИМСТВА ПОКА ДАЛЕКО

Основатель и президент Американо-саудовского комитета по общественным связям (АСКОС) Салман ан-Ансари, по сути представляющий за океаном саудовское лобби, опубликовал в ежедневной политической вашингтонской газете Hill, освещающей деятельность Конгресса и Белого дома, статью, в которой аргументирует целесообразность альянса его страны с еврейским государством. Он считает, что политические и экономические реалии требуют отказа от традиционной враждебной политики королевства по отношению к Израилю. Пожалуй, самым поразительным аргументом, который приводит Салман ан-Ансари в защиту своего тезиса о пересмотре политики Эр-Рияда к Иерусалиму, следует считать исторический довод, который тем не менее автор не конкретизирует. Возможно, как представитель страны, считающей себя не только прародительницей, но и хранительницей ислама, он имеет в виду близость всех трех авраамических религий (иудаизма, христианства и мусульманства) и отказывается от фальсификаций и антисемитских мифов, а также стереотипов в отношении сионизма (как еврейского, так и христианского), которые десятилетиями проповедовали те, кто подменял вероисповедание ненавистью к другим народам. Это, с одной стороны.

С другой - до сих пор СА остается в ряду государств, официально запрещающих израильтянам находиться на своей территории. Саудовская государственная авиакомпания не продает гражданам еврейского государства билеты на свои самолеты. Более того, на рейс могут не допустить даже израильтян, обладающих одновременно паспортами других стран, если в их багаже будет найдена кипа (иудейский головной убор), Тора или какая-либо иная атрибутика, свидетельствующая о принадлежности к иудейской вере. В данном случае речь идет о государственной политике Эр-Рияда, которая ужесточает и без того жесткие религиозные запреты, принятые в королевстве. Ведь тамошняя клерикальная политика не допускает ни иудея, ни христианина, ни тем более представителя неавраамических религий в такие святые с позиции ислама города, как Мекка и Медина.

Конечно, ан-Ансари руководил здравый расчет политика и государственного мужа, когда он писал в своей статье: "Доминирующие политические тенденции свидетельствуют, что такой (саудовско-израильский. – З.Г.) альянс выгоден не только обоим государствам, но и всему Ближнему Востоку, а также союзникам этих стран в мире". Понятно, что такой откровенный посыл в штыки встретили палестинские арабы. Но к нему негативно отнеслись и многие представители саудовского истеблишмента. Так, видный тамошний публицист Бадр эль-Рашид в статье "Обман идеи нормализации отношений с Израилем", помещенной на сайте "Аль-Араби аль-Джахид", возмутился призывом ан-Ансари перестать воспринимать еврейское государство как несомненно враждебное.

И тем не менее саудовские СМИ в своем большинстве не сомневаются, что между Эр-Риядом и Иерусалимом давно "налажено тайное сотрудничество, основанное на необходимости противостоять общей угрозе", под которой имеется в виду прежде всего Иран. Исламский мир застыл в изумлении, когда саудовское издание Saudi Gazette взяло сторону израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в его споре с палестинским лидером Махмудом Аббасом, не принявшим приглашение израильтянина выступить в Кнессете.

Переговоры Эшки с евреями касались прежде всего сферы военного сотрудничества. Но об этом, понятное дело, ни одна сторона особенно не распространялась. Так, в мае выходящая в Лондоне на арабском языке (с англоязычной версией) электронная газета Аl-Rai al-Youm ("Мнение дня") сообщила, что Израиль предложил СА (а также Иордании) свою знаменитую противоракетную систему "Железный купол". Предложение, переданное через американских дипломатов, по всей видимости, было отвергнуто. Показательно, что официальные источники не подтверждают, но и не отрицают ни достоверности израильского предложения, ни отказа от него арабской стороны.

Политический аналитик, известный под именем Mujtahid, который выкладывал в начале 2000-х годов в Twitter информацию, порочащую саудитов, недавно сообщил, что сооружаемый в сотрудничестве с ЮАР завод по производству дронов в СА в действительности фикция, а точнее, прикрытие. На самом деле саудиты покупают израильские дроны через Преторию. Переправленные южноафриканцам, эти летательные аппараты разбираются и частями посылаются в СА, где их снова собирают.

ЖЕЛАЕМОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО

В то же время как израильские, так и саудовские СМИ много писали о "взаимовыгодном экономическом партнерстве". В статье ан-Ансари об этом говорится едва ли не восторженно: "История свидетельствует: арабы и евреи были успешными партнерами в самых разных областях жизни – торговле, культуре и обеспечении взаимной безопасности. Арабы и евреи на протяжении столетий мирно сосуществовали друг с другом на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже в Испании". Далее, саудовский публицист высказывает весьма спорную тезу, хотя и обещает не быть предвзятым. Вот его слова: "Если честно взглянуть на недавнюю историю, то очевидно, что СА и Израиль проводили рациональную и сбалансированную политику на протяжении 70 лет, избегая провокаций и враждебности друг против друга". В свете того, что уже отмечено выше, приведенный пассаж президента АСКОС иначе как фантастическим не назовешь. И действительно, разве саудовцы не участвовали в войне против евреев в 1948 году? А в Шестидневной войне в июне 1967 года разве не Эр-Рияд, несмотря на далеко не дружественное отношение к президенту Насеру, послал своих солдат на помощь Египту? Евреи не забыли и факта наличия саудовского армейского подразделения в сирийской армии в Войне Судного дня в октябре 1973 года. В том же году саудиты инициировали против Израиля нефтяное эмбарго. Позже Эр-Рияд выступил за изоляцию Египта, когда президент Анвар Садат подписал с израильтянами мирный договор.

"Важно отметить, – на полном серьезе говорит этот наделенный высокими полномочиями государственный деятель, – сегодня в СА работают сотни евреев со всех уголков мира, внося свой вклад в финансовые, строительные и энергетические проекты королевства". Это заявление можно рассматривать (хотя и с немалыми сомнениями) как задел на будущее, ибо далее ан-Ансари выражает уверенность в том, что Израиль способен содействовать "максимально быстрому развитию королевства в таких областях, как опреснение воды и горное дело". Касаясь вопросов безопасности, ан-Ансари отметил "общие для двух стран угрозы и вызовы, исходящие от разномастных экстремистов, поддерживаемых тегеранскими аятоллами". Не исключено, что ан-Ансари выдавал желаемое за действительное, обладая информацией из кулуаров королевского двора, готового ради сближения с Израилем пойти на шаги, еще и сегодня считающиеся в арабском мире рискованными.

По утверждению авторитетной ежедневной американской газеты Wall Street Journal, Эр-Рияд готов отказаться от требования к Иерусалиму заморозить строительство в поселениях Иудеи и Самарии, расположенных вне поселенческих блоков. Одновременно саудиты требуют от израильтян увеличить гуманитарную помощь сектору Газа. В ответ Эр-Рияд обещает разрешить израильским гражданским самолетам использовать воздушное пространство СА, установить прямую телефонную связь с Израилем и выдавать израильтянам туристические визы. Правда, эти обещания опять же официально не подтверждены. Но и не опровергнуты.

Бывший председатель совета директоров Всемирного еврейского Конгресса Изи Либлер в статье "Окно возможностей", опубликованной в недавнем номере израильской англоязычной газеты Jerusalem Post, задается таким риторическим вопросом: "Чем объяснить смягчение арабскими режимами своей еще недавно непреклонной недружественной (и это еще мягко сказано. – З.Г.) позиции?" И хотя вначале Либлер пишет, что "ответ на этот вопрос пока остается неясным", несколькими абзацами ниже он фактически на свой вопрос отвечает так: "Израиль сегодня находится, как никогда прежде, в выигрышной позиции, причем во всех отношениях – военной, экономической и политической. Никогда еще еврейское государство не пользовалось столь широким международным признанием..." Особое внимание Изи Либлер обращает на дружеские связи, установившиеся между израильским лидером Биньямином Нетаньяху и российским президентом Владимиром Путиным.

Пока, впрочем, все еще виртуальное сближение с некоторыми арабскими странами происходит на фоне усиления враждебного отношения Евросоюза к еврейскому государству. Об этом Либлер пишет в другой своей статье – "Союзники и враги", также опубликованной в Jerusalem Post: "Несмотря на лицемерные призывы к миру, Европа остается пассивной, видя, как доминирующие в мире мусульманские страны пытаются демонизировать еврейское государство. Евросоюз ставит знак равенства между необходимостью Израиля защитить себя и криминальным палестинским режимом, подстрекающим к убийству евреев и делающим из убийц героев. Европа давит на Израиль, пытаясь заставить его принять границы, которые невозможно будет защищать, и прилагает усилия к тому, чтобы добиться от евреев дальнейших односторонних уступок, реализация которых поставила бы под угрозу само существование Израиля".

Поэтому пока и нет прорыва в разрешении израильско-палестинского кризиса. Палестинская сторона продолжает выплачивать террористам, отбывающим тюремные сроки в израильских тюрьмах, огромные суммы. Во всех учебных заведениях Палестинской автономии продолжается не только дискредитация еврейского государства, но и грубая антисемитская пропаганда.

Сближение арабского мира и Израиля во многом связано с созданием единого антииранского фронта. Правильно пишет корреспондент израильского армейского радио Джеки Хоги в статье "Насколько реален мир между Израилем и Саудовской Аравией?", опубликованной в мае нынешнего, 2017 года, в той же Jerusalem Post: "Иран в глазах подавляющего большинства израильтян был и остается главным врагом их страны. Саудиты, напротив, воспринимаются, как умеренный режим, возглавляющий блок таких же умеренных, прагматичных государств, противостоящих Тегерану и его союзникам". На самом же деле, хотя Эр-Рияд не декларирует открыто свое стремление уничтожить еврейское государство, он поддерживает террористические группировки, которые действуют именно в этом направлении.

Саудиты стремятся стать хозяевами всего Ближнего Востока в не меньшей мере, чем тегеранские аятоллы. Эр-Рияд поддерживал суннитскую коалицию в Ливане во главе с 47-летним Саидом Харири, бывшим премьер-министром страны, уроженцем СА, обладающим по праву рождения и саудовским гражданством. 4 ноября 2017 года Харири в своем телеобращении, сделанном уже из Эр-Рияда, заявил об отставке с поста премьера и фактически обвинил Иран и "Хезболлу" в захвате власти в Ливане. В Йемене армия королевства на протяжении последних двух лет атакует военизированную группировку хоуситов (хути), по религии шиитов – зейдитов (джарудитов), которые близки шиитам-двунадесятникам, направлению ислама, главенствующему в Иране.

Саудовцы в открытую приняли сторону "Аль-Каиды" (организация запрещена в России и ряде других государств), объясняя свою позицию опять же созданием "противовеса" Багдаду, в котором после свержения Саддама Хусейна власть захватили местные шииты. Саудиты полностью контролируют Бахрейн, островное государство, самое маленькое в арабском мире, расположенное в 16 км от СА, связанное с Эр-Риядом многокилометровым мостом. В Манаме власть осуществляет суннитская династия, в то время как подавляющее большинство населения страны – шииты.

СТАВКИ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ

В сирийском конфликте саудовцы поставили на противников президента Асада. В этой связи Джеки Хоги обращает внимание на такой факт: "Саудовские разведслужбы с самого начала планировали и осуществляли посредством своих марионеток подрывную деятельность против сирийского режима. Позднее к деятельности саудовских спецслужб присоединились и другие страны: Катар, Турция и ОАЭ. Тем не менее именно саудовцы возглавляли и продолжают возглавлять кампанию по проведению секретных операций в Сирии".

По мнению Хоги, "идея того, что Израиль выиграет от свержения Асада, весьма спорна", потому что, "если СА и страны Персидского залива преуспеют в свержении Асада, на границе с Израилем возникнет второй Ирак".

Азад Ягутович Нейматов в диссертации "Основные приоритеты внешней политики и дипломатии СА на современном этапе" на соискание ученой степени кандидата политических наук, защищенной в Московском государственном университете международных отношений в 2012 году, определяет позиции саудовцев и иранцев друг к другу, как сопернические. "По-мнению Эр-Рияда, – подчеркивает диссертант, – существует угроза, исходящая от Исламской Республики Иран, и в частности от ее ядерной программы. Негативным дополнением к двусторонним отношениям является исторически сложившееся недоверие "заливных" монархий к иранской внешней политике, подкрепляемое периодическим вмешательством Тегерана в региональные проблемы и внутренние дела других стран..." Политическая картина Ближнего Востока настолько многовалентна и просто запутана, что черно-белой она никому не видится. Иначе говоря, далеко не всегда друг безусловного врага оказывается таким же непримиримым врагом. Израильтянам трудно признать, что десятилетиями правивший в Дамаске совсем не дружественный по отношению к ним баасистский режим тем не менее сдерживал чудовище мирового масштаба.

Саудитам противостоит не только шиитский Иран. Небольшой, но сказочно богатый вполне суннитский эмират Катар также имеет немалые претензии на высшую иерархическую ступень в исламском мире. До 1995 года, пока у власти в эмирате стоял Халифа Бин Хамад Аль-Тани, возникавшие между Дохой и Эр-Риядом разногласия (иногда довольно серьезные) удавалось "гасить". Но как только "старого" эмира сменил его сын, Хамад бин Халифа аль-Тани, отношения ухудшились настолько, что саудиты попытались организовать свержение "молодого" эмира.

Вполне можно согласиться с Алексеем Валерьевичем Букиным, который в диссертационном исследовании на соискание ученой степени кандидата политических наук "Борьба за политическое лидерство на Ближнем Востоке между СА и Ираном" определяет политику Катара как некий симбиоз, в котором "сочетаются идеи сотрудничества с западными странами с идеологией ваххабизма, замешенного на панарабизме".

Некоторые аналитики считают, что в отношении к еврейскому государству Катар – "слабое звено среди "заливных" монархий", имея в виду, что у эмирата есть опыт торговых отношений с Израилем. Так, Раби Узи, авторитетный израильский аналитик, офицер запаса АМАНа (Израильской военной разведки), а с 2009 года директор Института дипломатии и регионального сотрудничества при Тель-Авивском университете, в статье "Взаимоотношения Катара с Израилем", опубликованной в авторитетном издании Middle East Journal в 2009 году (Vol. 63, № 3), называет эти отношения "уникальными, смелыми и сложными". Но подобная точка зрения не верна. Торговое представительство Израиля в Дохе, которое в 1999 году открыл прибывший туда президент Шимон Перес, нельзя назвать политическим или экономическим прорывом, потому что особой активности оно не проявляло, а в 2009 году было закрыто решением катарских властей. Правда, в 2013 году Доха оказала помощь Иерусалиму в транзите 60 йеменских евреев в Израиль. Вот и вся "уникальность" израильско-катарских отношений. Иерусалим резко критиковал дипломатическую и финансовую поддержку Дохой ХАМАСа во время операции "Нерушимая скала" летом 2014 года.

В начале июня 2017 года СА, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Ливия (одно из правительств ныне не единого государства), Йемен, Мавритания, Мальдивы, Маврикий, Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Иордания и Джибути понизили уровень своих диппредставительств. Филиппины временно запретили въезд в Катар своим гражданам. С учетом того, что сегодня в эмирате работает 250 тыс. филиппинцев – инженерами различных специальностей, строителями, медсестрами, – вероятность возникновения инфраструктурных проблем при затянутости фактического бойкота сомнений не вызывает.

Также Доху исключили из Исламской военной коалиции – межправительственного блока 34 мусульманских стран, созданного 15 декабря 2015 года для противостояния глобальному терроризму. Эмират обвиняют в поддержке таких террористических организаций, как "Фронт ан-Нусра", "Аль-Каида", "Мусульманские братья" ("МБ") и "Исламское государство". Все эти организации запрещены в России и в ряде других стран. Но разве не поразителен тот факт, что именно саудиты предъявляют претензии катарцам, хотя сами финансировали и продолжают финансировать "Аль-Каиду". Они же задействуют наемников и для других террористических организаций. Так, саудиты и катарцы не отказывали в денежных вливаниях ХАМАСу, делая вид, что отвернулись от "МБ", хотя хамасовцы и в самом деле "палестинские братья" "МБ", иначе говоря, филиал этой организации в секторе Газа. Они получают прямые указания из Эр-Рияда, но не афишируют своих хозяев.

Военный обозреватель израильского информационно-аналитического портала NRG Амир Раппопорт считает нынешний катарский кризис поворотным этапом в контексте геополитических изменений, происходящих на Ближнем Востоке. По его мнению, демарш государств, находящихся в фарватере политической линии СА по отношению к Катару, подтверждает давно очевидный факт – израильско-палестинский конфликт занимает далеко не первое место в региональной расстановке сил. У Дохи, пытавшейся усидеть одновременно на двух стульях, поддерживая контакты с двумя геополитическими лагерями современного мусульманского мира – Эр-Риядом и Тегераном, – шансов удержаться от падения не было изначально.

Совершенно очевидно, что политическое и военное вмешательство Эр-Рияда в конфликты на Ближнем Востоке вполне можно было бы считать зеркальным отображением экспансии Тегерана, если бы саудовцы не были лицемернее и циничнее своих врагов.

Даже временный военно-политический союз между евреями и саудитами выглядит более чем сомнительно. В конце концов, арабские режимы до сих пор на дух не принимают еврейское государство, хотя – об этом и говорит Нетаньяху – "сегодня едины с ним в своих целях: отразить угрозу общего врага и выстоять в атмосфере хаоса".

Захар Гельман