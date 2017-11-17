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"Гепарды" обзавелись "Мостиками", а "Илья Муромец" - картами

20.11.2017 Независимое военное обозрение 60 0
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Сторожевой корабль "Татарстан"
Сторожевой корабль "Татарстан" (пр. 11661).
Источник: Фото с сайта Минобороны России

В Черном море прошли испытания новых систем

По результатам проведенных испытаний с участием третьего и четвертого кораблей проекта 11661 "Гепард 3.9", в эксплуатацию приняты интегрированные мостиковые системы (ИМС) "Мостик-11661". Последние представляют собой корабельный комплекс технических средств навигации, освещения обстановки, управления и связи для их совместного использования экипажем корабля. ИМС позволяют обеспечить эффективное решение широкого круга задач, возлагаемых на боевые надводные корабли: поиск и борьба с подводными, надводными и воздушными целями; несение дозорной службы; проведение конвойных операций, а также охрана морской экономической зоны и территориальных вод.

Испытания ИМС "Мостик-11661" проводились на Черном море, причем корабли за это время прошли 10 211 морских миль в различных условиях - от идеального штиля до шторма. Непосредственно в море оборудование провело 84 дня.

В то же время новейший ледокол "Илья Муромец", находящийся на испытаниях в Балтийском море, впервые в истории ВМФ России принял дистанционным способом набор электронных вариантов 280 навигационных карт, передачу которого на борт корабля осуществил Главный центр автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ в Санкт-Петербурге.

"С этой целью специально использовалось новое оборудование, установленное на борту ледокола "Илья Муромец". Речь идет о корабельном комплексе средств автоматизации, которым по заказу ВМФ оснащен ледокол. Передача электронных карт произведена через специальный радиоканал из Санкт-Петербурга", – приводит слова начальника Управления навигации и океанографии МО РФ капитана 1 ранга Сергея Травина Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

По словам капитана 1 ранга Сергея Травина, "установка новейших комплексов средств автоматизации на корабли позволит успешно обеспечивать специалистов геопространственной информацией в виде электронных навигационных карт в ходе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне".

Ранее снабжение навигационными картами кораблей и судов производилось в пунктах их дислокации во время базовой и предпоходовой подготовки. Внедрение новой системы дистанционной передачи электронных навигационных карт существенным образом повышает эффективность навигационного обеспечения безопасности плавания и применения оружия кораблями ВМФ РФ. Можно сказать, что российский флот, таким образом, полностью вписался в новую цифровую эру.


Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард
21180

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