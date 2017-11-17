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Су-35 может получить прописку в ОАЭ

20.11.2017 Независимое военное обозрение 63 0
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Истребитель Су-35
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-35.
Источник: Фото с официального сайта КнААЗ им. Ю.А. Гагарина

В Дубае завершила работу авиационно-космическая выставка

Фото с официального сайта КнААЗ им. Ю.А. Гагарина

Вчера в Дубае (ОАЭ) завершила свою работу 15-я авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017. Традиционно участие в ней приняла Россия, представившая широкий спектр образцов авиационной техники военного и гражданского назначения. Причем специалисты уже в первый день работы выставки смогли ознакомиться с рядом из них не только на земле, но и в воздухе. В рамках летной демонстрационной программы в небе Дубая сначала появилась пилотажная группа "Русские витязи", летчики которой выполнили на истребителях Су-30СМ сложный комплекс фигур высшего пилотажа. Затем настала очередь самолета-амфибии Бе-200, а следом выступил многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-35, продемонстрировавший уникальные пилотажные характеристики.

О преимуществах Су-35 представители российской делегации подробно рассказали наследному принцу Абу-Даби, заместителю главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Последний посетил стенд Российской Федерации и в сопровождении вице-премьера Дмитрия Рогозина ознакомился с новейшими разработками, представленными в экспозиции ряда ведущих российских компаний. При этом Дмитрий Рогозин, как сообщает ТАСС, подтвердил, что Россия и ОАЭ ведут в настоящее время переговоры по вопросу поставки партии истребителей Су-35, и при успешном их развитии контракт может быть подписан уже до конца года.

В то же время проявляют интерес потенциальные зарубежные заказчики и к другой отечественной боевой машине - истребителю МиГ-35. Об этом, в частности, сообщил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко. "Результаты первых 10 месяцев, которые прошли с момента официальной международной презентации МиГ-35, говорят нам о том, что самолет может стать хорошей альтернативой любым иностранным комплексам 4-го и 5-го поколений", – цитирует слова Тарасенко ТАСС. Следует добавить, что, как сообщила агентству официальный представитель РСК "МиГ" Анастасия Кравченко, самолеты МиГ-35 в перспективе получат расширенную номенклатуру средств поражения различного класса.


Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
17.11.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Бе-200
МиГ-35
Су-30
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
МиГ РСК
Персоны
Рогозин Дмитрий

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