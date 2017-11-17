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Ядерная война неизбежна

20.11.2017 Независимое военное обозрение 50 0
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Кремль
Кремль.
Источник: flickr.com Vsevolod Georgobian

Такое развитие событий не исключают и в Москве

По результатам проведения очередной ежегодной военной игры Global Thunder, в ходе которой в том числе моделировался гипотетический вооруженный конфликт между двумя ядерными державами, специалисты Объединенного стратегического командования (ОСК) ВС США пришли к выводу, что рано или поздно такой конфликт неизбежно перерастет в ядерную войну.

Все дело в том, что, как показали разыгранные в течение 10 суток эпизоды, даже если вооруженный конфликт между ядерными державами начинается с использования только обычных средств поражения, то в том случае, когда одна из сторон начнет одерживать над другой верх, последняя сразу же обратится к ядерному оружию. "Мы ни в коем случае не должны доводить ситуацию до этого", - подчеркнул заместитель директора управления по глобальным операциям ОСК бригадный генерал Грег Боуэн на 5-м саммите Defense One.

Впрочем, не все военные эксперты разделяют опасения генерала насчет перерастания обычной войны в ядерную. Некоторые считают, что таким образом можно осуществить деэскалацию конфликта, да еще и к обоюдной выгоде для воюющих сторон.

Судя по всему, такое развитие событий не исключают и в Москве. А если так, то к нему надо готовиться заранее. Вот почему недавно военнослужащие частей, дислоцированных на территории Краснодарского и Ставропольского краев, провели тренировку по дезактивации военных объектов после применения условным противником ядерного оружия. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, "в ходе мероприятия более пяти тысяч военнослужащих выполнили нормативы по ведению радиационной, химической и бактериологической разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники". При этом применялись около 300 образцов спецтехники, в том числе машины радиационной и химической разведки, способные в автоматическом режиме передавать собранные данные в вышестоящий штаб, обеспечивая возможность оперативного принятия решений.


Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
17.11.2017
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