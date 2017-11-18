Минобороны сбросит вес



Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Артем Сизов/"Газета.Ru" Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.Источник: Артем Сизов/"Газета.Ru"

Минобороны намерено уволить толстых военных

В Минобороны решили отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением. По данным СМИ, военнослужащих с ожирением четвертой степени уволят, а с ожирением третьей степени - переведут на равные должности подальше от передовой. При этом если человека увольняют из-за болезни, приобретенной во время службы, то ему полагается денежная компенсация, говорят юристы.

Минобороны России решило отстранить от службы военнослужащих, которые страдают ожирением. Соответствующую директиву разослали по всем воинским частям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

"Да, это правда. Была такая директива - всем доведена под расписку. Считаю, что это своевременное решение", - рассказал собеседник агентства.

Информация о том, что российских военнослужащих, страдающих ожирением, проверят на пригодность к военной службе, содержится в приказе начальника отдела кадров Вооруженных сил полковника Евгения Жаворонка, сообщило 16 ноября "УралИнформБюро".

По данным агентства, на военно-врачебную экспертизу отправят военнослужащих, имеющих третью или четвертую стадию ожирения.

По результатам проверки, те военнослужащие, которых признают негодными к службе по состоянию здоровья, будут уволены. Военнослужащих с третьей степенью ожирения уберут подальше от передовой - они получат другие равные воинские должности.

Военно-врачебная комиссию (ВВК) проходят при поступлении на службу и - по требованию гражданина - при увольнении со службы. Кроме того, военнослужащие ежегодно проходят медосмотры, и в случае если у них выявляют проблемы со здоровьем, то они также направляются на военно-врачебную комиссию. У них есть право и самим написать заявление и пройти ВВК. И по ее результатам принимается решение о возможности или невозможности пройти службу.

"Газета.Ru" направила запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать информацию о разосланной директиве об увольнении страдающих ожирением военнослужащих..

"Военнослужащие не останутся недовольными"

"Есть люди, которые освобождаются от призыва, но не освобождаются от воинской обязанности, а есть те, кто освобождаются от воинской обязанности в принципе. Ожирение первой и второй степени в целом не препятствует прохождению службы, а дает лишь незначительные ограничения", - объяснил "Газете.Ru" председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

Ожирение третьей степени является основанием для освобождения от призыва, ожирение четвертой степени - для освобождения от воинской обязанности.

С определенными заболеваниями, в том числе ожирением, человек не может проходить военную службу, так как не способен в полной мере выполнять свои обязанности и сдавать нормативы. Однако такие заболевания военный может приобрести и на службе. "Человек может проходить военную службу и потихонечку жиреть. Именно для этого и нужен медицинский контроль", - отметил Тригнин.

Для военнослужащих установлены определенные требования, например, отсутствие судимости, уровень образования. "В данном же случае это требование к состоянию здоровья. Если военнослужащий болеет, то он не может исполнять обязанности военной службы и подлежит увольнению. Если у него ожирение четвертой степени, то на службе такого военнослужащего никто не оставит, неважно, контрактник это или призывник, поскольку эти медицинские требования установлены в том числе и для тех военнослужащих, кто проходит службу по контракту", - объяснил собеседник "Газеты.Ru".

Кроме того, он отметил, что в такой ситуации военные не чувствуют себя ущемленными в правах, так как при увольнении по состоянию здоровья им выплачиваются компенсации.

"Здесь есть определенная система компенсаций, которая не позволяет военнослужащим чувствовать себя ущемленными. Если по призыву признали ограниченно годным и потом досрочно увольняют с военной службы, то за заболевания, полученные на службе, выплачивается компенсация в размере 50 тыс. руб. За травмы, полученные на службе, в зависимости от их тяжести, уже другие выплаты. Если контрактник имеет десять лет выслуги или состоит в накопительно-ипотечной системе, то за него государство погашает долг по оплате ипотеки", - рассказал адвокат.

По мнению члена Совета по правам человека при президенте России и координатора общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергея Кривенко, инициатива Минобороны носит плановый характер и коснется не рядовым военнослужащих, призывников и контрактников, а военных более высокого звания.

"По всей видимости, это не коснется рядового и младшего состава, потому что молодые и призывники регулярно проходят медосвидетельствование. Ожирение не является распространенной болезнью среди призывников и контрактников, потому что с ним на службу просто не берут", - объяснил он "Газете.Ru".

Он добавил, что каждый офицер также проходит плановое обследование, однако для них действуют более легкие требования к состоянию здоровья. "Но в последние несколько лет в армии ввели зачеты по физкультуре и для руководства", - отметил Кривенко.

Открытой статистики о том, сколько человек были уволены с военной службы из-за ожирения, не существует, однако, по мнению Кривенко, в Вооруженных силах оно не является распространенной болезнью. "Мы видим довольно много кадров из армии по телевизору. Тех карикатурных толстых генералов сейчас давно не видно", - говорит он.

15 ноября в Министерстве здравоохранения сообщили о росте страдающих от ожирения россиян. По данным ведомства, на данный момент лишнюю массу тела имеют 55% мужчин, 60% женщин и 25% детей. При этом мужское ожирение растет быстрее всего: за последние десять лет процент ожирения среди мужчин увеличился почти в два раза.

Отдел "Армия"