"Мы передаем США опыт борьбы с россиянами"



Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии.

Источник: РИА Новости, Оксана Джадан Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии.Источник: РИА Новости, Оксана Джадан

В МИД Украины рассказали о передаче США "опыта борьбы с россиянами"

Совет национальной безопасности США рекомендовал выделить $47 млн Украине для покупки вооружения, включая мощные противотанковые ракеты Javelin. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона взаимовыгодно: украинцы получают современное вооружение, а взамен передают американцам "свой опыт борьбы с россиянами".

Президенту США Дональду Трампу была представлена рекомендация финансировать и продавать противотанковые ракеты украинскому правительству для "сдерживания агрессии со стороны пророссийских сепаратистов", сообщили источники ABC News в Госдепартаменте.

Совет национальной безопасности решил рекомендовать выделить гранты в размере $47 млн украинскому правительству для покупки американского вооружения, включая мощные противотанковые ракеты Javelin. Теперь глава Белого дома и Конгресс должны одобрить предложение.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Канаду заявил: Киев не сомневается, что получит доступ к современному оборонительному вооружению.

"Я убежден, что в будущем мы точно получим более совершенное оборонительное вооружение и военное оборудование. Не могу назвать точную дату, но мы работаем над этим", - ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Он отметил, что речь идет не только о противотанковом оружии, но и о беспилотных летательных аппаратах, а также средствах для ведения кибервойны.

"Нам нужно все это оборудование, кроме того - логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе паззла, не только о Javelin, а обо всем", - рассказал министр о желаемом содействии со стороны международного сообщества.

Он добавил, что Украина "требует международной поддержки и точно получит ее", сообщает портал "Укрiнформ".

За два дня до этого Сенат США одобрил законопроект об утверждении оборонного бюджета на 2018 год, в том числе $350 млн будет выделено для помощи Украине. Об этом сообщало посольство Украины в США в фейсбуке.

"Таким образом, конгресс завершил процедуру принятия отмеченного документа, который теперь направляется на подпись президенту США [Дональду Трампу]", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что законопроект разрешает поставки на Украину летального вооружения для обороны и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в области безопасности и обороны.

Неделей ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посол США на Украине Мэри Йованович "напрямую" участвует в подготовке военной реформы в стране.

По словам Лаврова, "просочилась информация" о том, что Верховная рада "лично в контактах с послом США" решает все вопросы, связанные с сутью военных реформ. Дополнительных подробностей он не раскрыл.

"Особая ответственность за поведение киевских властей лежит на США, которые, по сути дела, в ручном режиме руководят киевскими властями", - резюмировал министр.

В сентябре главы оборонных ведомств США и Украины Эштон Картер и Степан Полторак подписали "Концепцию развития партнерства между министерством обороны Украины и министерством обороны Соединенных Штатов Америки на пятилетний период", сообщал в своем фейсбуке Полторак.

"Впервые в истории мы подписали документ о сотрудничестве на такой длительный период. Он направлен на поддержку оборонной реформы Украины и позволит реализовывать программы двустороннего сотрудничества, передачи военной техники, материально-технических средств, предоставления услуг и подготовки личного состава", - заявлял он.

Полторак также указывал, что в ходе встречи Картер подтвердил позицию США в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

В оборонном бюджете США на 2018 год предлагается выделение $4,6 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленной против "влияния России".

"Продолжающиеся агрессивные действия России, в том числе вторжение в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, угрозы странам-членам НАТО, быстрая военная модернизация, усиление военной активности в Арктическом регионе и Средиземноморье, развитие ядерной доктрины и возможностей, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и Договора по открытому небу являются вызовом интересам безопасности США и интересам наших союзников и партнеров в Европе", - говорится в обосновании.

Также отмечается, что такие действия России, как "дезинформация, пропаганда, кибератаки, вмешательство в выборы и гибридные войны", представляют угрозу для интересов США, их партнеров в Европе. Американские законодатели полагают, что политика Москвы угрожает целостности западных демократий.

Рафаэль Фахрутдинов