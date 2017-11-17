Армейский спецназ получил опытную партию бронеавтомобилей "Медведь"
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Российские спецназовцы получили опытную партию бронеавтомобилей "Медведь". Они способны с большой скоростью передвигаться по песку, болотам, грязи и глубокому снегу, сообщают Известия.
РИА Новости/Михаил Воскресенский
По словам специалистов "сочетание усиленной защиты с вместительностью и компактностью делает "Медведей" весьма востребованными машинами, особенно в условиях контртеррористических операций".
Машины поставлены в подразделения спецназа для проведения испытаний. Программой предусмотрена их отправка в Сирию для проверки в боевых условиях.
"Медведи" с колесной формулой 4х4 способны не только перевозить личный состав, но и оказывать огневую поддержку десанту. Их отличительной особенностью является повышенная миннозащищенность. Днище автомобиля" имеет V-образную форму (в западной классификации такие машины называются MRAP).
Отмечается, что "в зависимости от поставленных задач возможна установка различных типов вооружения – начиная с пулеметов различных калибров и автоматических гранатометов и заканчивая противотанковыми ракетами и автоматическими пушками".
Эксперт по сухопутной боевой технике Олег Желтоножко пояснил, что MRAP создавались для сопровождения колонн, а война в Сирии вступает сейчас в такую фазу, когда защита колонн будет одной из важнейших задач.
сказал он.
По словам эксперта, благодаря мощной броне и хорошей миннозащищенности "Медведи" будут также востребованы в качестве командно-штабных или медицинских машин.
добавил Желтоножко.
Изначально "Медведь" создавался для внутренних войск, официально он именуется "специальная полицейская машина ВПК-3924".
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17.11.2017
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