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За два года подразделения охраны и разведки РВСН получили более 10 тренажерных систем БПДМ "Тайфун-М"

20.11.2017 ЦАМТО 58 0
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15Ц56М "Тайфун-М"
Первый образец боевой противодиверсионной машины (БПДМ) РВСН 15Ц56М "Тайфун-М" на базе бронетранспортера БТР-82, эксплуатируемый в филиале Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове, май 2013 года.
Источник: Виталий Кузьмин

ЦАМТО, 17 ноября. За два года в перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс" соединения РВСН поставлено более 10 тренажерных систем боевой противодиверсионной машины (БПДМ) "Тайфун-М". До 2020 года их число увеличится до 20 ед.

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажер боевой противодиверсионной машины (БПДМ) "Тайфун-М" способен поражать условного противника в трехмерной визуальной обстановке.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы. Он моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов и выстрелов.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в городе Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. БПДМ предназначена для охраны ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Всего же за последние пять лет РВСН получили около 500 различных тренажеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
ПГРК

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